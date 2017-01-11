Международная гуманитарная инициатива «Аврора» и Медиамакс объявляют совместный конкурс эссе «Письмо герою Авроры».



Участники конкурса должны написать эссе в форме письма одному из четырех финалистов премии «Аврора» 2016 года: Маргерит Баранкитс, Седе Гулам Фатиме, Тому Катена или Бернару Кинви.



Истории каждого из четырех финалистов представлены по ссылкам:



Маргерит Баранкитс: https://auroraprize.com/ru/aurora/detail/9307/a-calling-to-love



Седа Гулам Фатима: https://auroraprize.com/ru/aurora/detail/9317/-



Том Катена: https://auroraprize.com/ru/aurora/article/heroes/9748/-



Бернар Кинви: https://auroraprize.com/ru/aurora/article/heroes/9404/-



В конкурсе могут принять участие лица в возрасте от 16 до 40 лет, вне зависимости от гражданства.



Максимальный объем эссе - 600 слов. Эссе большего объема к конкурсу не допускаются.



К рассмотрению принимаются эссе на армянском, английском и русском языках.



Конкурс стартует 10 января 2017 года, эссе принимаются до 18:00 часов 25 января 2017 года.



Для победителей конкурса предусмотрены денежные призы в размере 1 млн драмов (первое место), 500 тысяч драмов (второе место) и 300 тысяч драмов (третье место).



Победители конкурса будут объявлены 1 февраля.



Победителя выберет жюри, состоящее из представителей международной гуманитарной инициативы «Аврора» и Медиамакс. Председателем жюри конкурса является писательница Наринэ Абгарян.



Жюри оставляет за собой право принять решение о дополнительном призе/призах. В случае принятия такого решения, о дополнительном призе/призах будет сделано дополнительное объявление.



Участники гарантируют, что являются действительными авторами представленных эссе. В случае выявления нарушения авторских прав участник будет дисквалифицирован.



Все эссе будут по мере поступления публиковаться на специальном разделе сайта Mediamax.am за исключением:



- работ, не соответствующих заявленным организаторами темам;

- работ, содержащих оскорбительные и иные высказывания, противоречащие законодательству Республики Армения.



Чтобы следить за ходом конкурса и публикацией работ, участникам следует подписаться на страницу Медиамакс в Фейсбуке: https://www.facebook.com/Mediamax.am.



Эссе следует высылать на электронный адрес contest@mediamax.am с пометкой «Письмо герою Авроры». Вместе с эссе следует выслать скан паспорта, фотографию (для публикации на сайте вместе с эссе) и контактные данные. Эссе без скана паспорта, фотографии автора и контактных данных к проекту допускаться не будут.



Международная гуманитарная инициатива «Аврора» и Медиамакс желают удачи участникам конкурса.