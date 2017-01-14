Заурбек Бетанов: Письмо герою «Авроры»

Доброе утро, Маргерит Баранкитс,



Добрый день, Седа Гулам Фатима,



Добрый вечер, Том Катена,



Доброй ночи, Бернар Кинви,



Здравствуйте, всем вам, привет от меня, Бетанова Заурбека из маленькой Осетии. Кто я такой, чтобы отдавать большее предпочтение кому-либо из вас? Нет, пожалуй, будет правильнее обратиться к людям, чьи жизни гораздо ценнее, чем моя - в ваших, добрых, несмотря на зло вокруг, светлых, несмотря на тучи над головой, и мирных, несмотря на войны рядом – лицах.



Мне 22 года и у меня есть все. Любящая семья, друзья, которым не чуждо понятие о верности, будущее, в котором не видно туч, что казалось бы нужно еще человеку? – Ничего. Но я грешен, мной правит алчность и безразличие. Я хочу денег, авторитета, людей смотрящих на меня с восхищением. Да, хочу… До тех пор, пока не пронзает что-то неведомое, что нельзя купить, или овладеть, что-то, что делает нас лучше, что-то, в чем есть еще одна ваша заслуга, кроме тех святых поступков, что вы совершаете ежедневно. Вы заставляете ВЕРИТЬ. Заставляете верить таких слепцов как я, во что-то Божественное данное нам свыше. Вы заставляете верить в любовь, отеческую любовь между людьми, чьи узы не связывает родственная связь, любовь Господа нашего к детям своим.



Наша жизнь полна всего, она настолько разносторонняя, что порой ослепляет, ослепляет так, что забываешь обо всех ее сторонах, принимая лишь то, что освобождает тебя от волнений и страданий, лишь то, что обеспечивает гармонию и мир в душе. Так делаю и я, предпочитая прикрывать глаза ладонями, дабы не видеть чужой боли, предпочитая пробежать там, где можно заметить чужое страдание, предпочитая громко слушать музыку, боясь услышать крик о помощи, ограничиваясь лишь узким кругом забот, в истинность которого безропотно веришь и с упорством оправдываешь на собраниях в котором участвуешь лишь ты, да твоя душа. А чем руководствуется разум? Абсолютно циничным определением данных поступков – «Всем не поможешь».



В чем же смысл моего письма, спросите вы? Идею письма, дала моя подруга, знаете ли, есть у меня мечта – писать, знает о ней и она, вот так я с вами и познакомился. Но я и не знал, что стоит за ссылкой присланной в Фэйсбуке. Один щелчок, еще один, читаю историю одного из вас, а глаза совсем не годятся, фокус начинает расплываться, брови сводятся в один плоский щит (я, знаете ли – кавказец, тестостерон в достатке) и здоровый лоб в моем лице начинает расплываться в слезах.



Нет, я понимаю, мужские слезы это не что-то сверхъестественное, но меня настолько тронули ваши истории, что я просто-напросто не смог сдержаться. И я не знаю, от чего я плакал, от того ли, насколько много доброты в вас, несмотря на жестокий мир вокруг, или же потому, что я показался себе таким никчемным и бестолковым. Не знаю, право, не знаю. Но вы взрастили в разуме моем цветок, воистину, прекрасный цветок, который я сам так долго и упорно из года в год обрубал, совсем не жалея. Цветок этот настолько прекрасно пах, что мои закрытые глаза открылись, чтобы увидеть источник запаха. Теперь я понимаю, зачем Господь создал мир, в котором есть одновременно доброта, страдания, любовь и ненависть. Ведь наш мир так гармоничен, так прекрасен и так прост! И нет никакого скрытого смысла в этом всем. У каждого своя цель и свой путь, нужно лишь его узреть. Дать доброту страждущему, дать любовь ненавидящему. Мир создан с болезнями и лекарствами, дабы одним лечили другое, но мы заблудились, паства сбилась с пути, а Господь посылает нам ориентиры. Вы и есть ориентиры.



Завтра будет новый день, я проснусь, соберусь и пойду на работу. Но я точно не забуду полить взращенный вами цветок, который заставит меня опустить ладони, дабы облегчить боль, остановится, дабы подарить доброту, и выключить музыку, дабы услышать крик о помощи.



Спасибо вам, искренне ваш, Бетанов Заурбек.