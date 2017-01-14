Анна Галстян: Гулам (գուլամ – լացում եմ) уже не плачет

Глаза… Эти всевидящие два огонька, которые лишь чудом не потухли, которые видели больше, чем, казалось-бы, человек в состоянии вынести. Глаза, которые уже не плачут, а просто болят… Больно видят… Я побоюсь посмотреть в эти глаза. Простите, но я боюсь нашей встречи. Я боюсь своим легкомысленным взглядом поймать на себе взор многовидящей. Боюсь, что Вы не поймете, что я до глубины чувствую, так как мой взор не сможет передать все цвета моей грусти. А может и не надо…



Руки… Руки, которые греют, обнимают весь мир, прикрывают, утишают боль, кричат и проклинают! Руки, которые могут видеть, чувствовать, просить и не сдаваться, которые очищают путь, помогают идти на ощупь, ползти сквозь дебри преград и летать… Летать в порыве гнева, истребляя потоки жестокости и нищеты, разрушая стены ненависти и дикости, проносясь над грубостью и бесчеловечностью, сурово несясь к теплу. Я побоюсь прикоснуться к этим рукам, потревожить их в лишний раз, присвоить тепло, которое может спасти еще одну жизнь, удостоиться ласки, в которой так нуждаются тысячи заблудших сердец. Боюсь, что моя кожа покажется неуместно бархатной и душистой, и я не смогу оправдать ее бесстыжую нежность. А может и не надо…



Поклявшись в освобождении людей от рабства, вы яростно бьётесь за жизнь каждого, во имя будущего новых поколений свободных и образованных людей. Вы создаете надежду, которая больно стучит в каждом сердце и, не оборачиваясь, стремится к свету. Вы даруете мир опустошенным душам, которые истерзаны временем и жестокостью. Вы, не смотря на трудности, строите храм веры, куда попадут не все, но, благодаря вашему упорству, многие еще будут спасены.



Глаза… Эти глаза очистят слезами всю боль измучанных сердец, омоют стены храма и будут зорко охранят их безмятежность, ценою своей собственной жизни. Эти два всевидящих огонька.



Руки… Подарят крылья, так грубо оторванных два крыла, два паруса надежды.



Глаза и руки, которые возродят любовь.