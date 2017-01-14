Укей Мураталиева: Письмо герою «Авроры»

Здравствуйте дорогой Том Катена!



Мы даже с вами и не знакомы, и живем на совершенно разных континентах, но благодаря интернету ваша работа, деятельность теперь известна всему миру. Хочу поблагодарить вас за то, что вы делаете.



Могу ли я говорить о чем-либо вам сидя у себя дома в тепле. Наверное, нет. Не знаю. Но позвольте. Признаюсь, мне стыдно. Ужасно стыдно. За то, что происходит в мире. Люди теряют свое лицо. Душу чтобы право обладать. Но никто не понимает, что скоро и того за что ведут «Битву Титанов» его не Станет. Мы его потеряем. Мы мир потеряем.



Вы господин Том Катена сказали: «Отчаяние — один из величайших врагов человечества. В тот момент, когда вы теряете надежду, вы теряете все.



Это правда. Только пропустив через душу и сердце «опыт», мы можем уверенно делать выводы или говорить правду жизни. Но правда у каждого своя и нет более правдивой правды или истинной истины.



Несколько месяцев назад в моей жизни произошла трагедия и, хотя я не первая и последняя у кого происходит горе, а по сравнению с тем что происходит в мире. Потеря моя растворилась в потоке жизни… я потеряла маму. Не могу сказать, что это произошло вдруг. Мы все знали, что, когда ни будь этот момент настанет. И он настал. Помню в какой – то момент я отчаялась. И плакала. Думала брошу все. И как обычно бывает рыдала… в то время держала в руках книгу. Пыталась читать, но слезы мешали сосредоточится. Вдруг на глаза попались строки: - Бросить можно всегда…и в правду бросить можно в любой момент. Но есть поговорка: - Ломать не строить… что будет если вдруг взять и всё бросить. А ничего не будет. Ничего.



Как правильно вы подметили железная решимость жителей Южного Кордофана, Республики Судан действительно вдохновляет. Что это: Жить каждый день, несмотря ни на что. Не зная даже, чего ждать от завтрашнего дня.



Людям присуще находить много оправданий поступкам, обвинить кого либо, затеять войну…, наверное, человек единственный, кто может причинять зло осознанно. Почему государства выбирают не созидание, развитие и взаимно сотрудничество… а войну. Нам трудно это понять, и мы не можем изменить мир, но мы можем сами создавать добро, нести любовь.



Каждый день решительно жить. Мужественно идти в перед и делать свою работу. Вы сказали, что вы христианин. Я Бахаи . Но богу не важно кто мы. Ведь у веры нет нации. И богу не нужны все эти разделения на границы и страны.



Пересекая множество границ что может унести с собой человек. Честь, достоинство, любовь и стремление к миру. Как разрушить мир мы уже знаем, а как нести мир? Для этого стоит посмотреть. Как живут люди. Например, жители Южного Кордофана. Да, действительно каждый вносит вклад в борьбу, как вы за жизнь, как я за права девушек имеющих инвалидность. Иногда мне кажется, что не наступит тот день, когда будут равные возможности для всех но я точно знаю, что все равно продолжу работать.



Как часто мы начинаем утро с понедельника, даем клятву что вот никогда теперь не позволим себе оступится, начнем все сначала…многие люди давали такой обет перед богом, перед собой, перед родителями не правда ли? Но что значит действительно начинать жизнь с чистого листа… знают только люди, живущие в «режиме ожидания». Как народ Республики Судан.



С уважением,



Укей