Сирануш Минасян. Письмо Маргерите Баранкитс

Не мы выбираем любовь, она выбирает нас!



Я очень чувствительная и моя эмоциональность мешает мне спланировать как свою жизнь, так и это письмо, которое должно быть не более 600 слов. Если честно, я бы ограничилась 3-я: "Я люблю Вас". Читать дальше или нет, выбирать Вам.



Все истории Великих добродетелей опубликованных на "Аврора Прайз" впечатляют, однако, я не задумывалась кому будет адресовано мое письмо, потому как не мы выбираем любовь, а она выбирает нас.



Я пишу Вам, и с моих глаз текут слезы, потому что все что я делаю, делаю в порыве своих чувств, и я не стесняюсь их, потому что именно тогда невозможно соврать.



Уметь любить! - казалось бы, что может быть проще? Тот, кто оказался под счастливой звездой быть выбранным ею, прошел все ее испытания, подобно Орфею, спустился в Ад за своей Эвридикой, знакомо это чувство, ведь важно не останавливаться на пол пути, а в Вашей жизни и до половины не дотянул бы человек не умеющий любить и сострадать.



Любовь - это Дар и ноша Господа, которая возлагает на наши плечи огромную ответственность буквально за все. Пусть это и звучит громко, но человек, который любит, просто не может быть безучастным.



Читая Вашу историю, безусловно наполняешься уважением и восхищением - так скажет каждый. Но, я осмелюсь сказать, что чувствую ее каждой клеткой своего организма. Я считаю, что мое призвание в жизни - сострадание. У меня нет своих детей, и на вопросы окружающих говорю, что каждого ребенка воспринимаю как своего. Если ты вкладываешь в кого-то свою душу, или отдаешь частичку себя, то этот человек непременно становится тебе родным.



Иногда надо мной смеются за доброту, сравнивая с собаками. Но я не обижаюсь, потому что сравнение с любым животным для меня означает чистоту души и я горжусь этим.



Письмо должно было быть о Вас, и мне хочется писать о любви, ассоциируя Вас как единое целое, потому что путь ее крайне тернист. Возможно, Бог уберег меня от страшных сцен, через которые прошли Вы, а может и наоборот, не дал возможность посвятить себя чему-то более важному и высокому, чем жизнь в мегаполисе и переживания за кого-то на расстоянии.



Но, если я чувствую Вас, если я испытываю боль на коже, если я думаю о том, кому хуже чем мне, значит моя энергия дойдет до адресата. Она дойдет до Вас, до тех детей которых Вы спасли, и тех кого еще спасете. Прошу простить за мой сумбурный текст, я не любитель переписывать и исправлять. Вселенная Великая, и если я говорю искренне, пусть мои слова обнимут и согреют всех, кто в этом нуждается.