Инесса Анмегикян. Письмо герою «Авроры»: Люди не должны убивать людей

Открытый урок. До лета ― считанные дни. К нам в школу пригласили солдата, который совсем недавно учился здесь. Он рассказывал нам об армии: о распорядке дня, чему обучали, как он защищал границу. Мы с интересом слушали, и вдруг кто-то из учеников спросил: “А ты убил кого-нибудь?” Небрежно, без задних мыслей, чистый интерес.



Солдат потёр вспотевший от жары лоб и громко, чётко выговорил: “Да, азербайджанца, который начал стрелять”.



Все молчали. Солдат продолжил: “Если бы не я, то он бы убил меня”.



Кажется, я потом спросила: “А ты не думал о том, что он тоже человек?”



Солдат усмехнулся ― горько, но я это поняла позже, когда повзрослела ― и ответил:

“Для меня нет. Тогда я думал, что передо мной нелюдь”.



Я не унималась: “А его мама? Она же ведь потеряла сына”.



Он повторил уже сказанное, далее мальчики начали спрашивать о чём-то другом, и потом прозвенел звонок.



Это было впервые, когда до меня дошло, что людей убивают даже в современном мире. Раньше пролитая кровь засыхала чернилами на страницах истории. И мне казалось, что если я нахожусь в тепле, сытая и обутая, то и остальные люди такие же: живущие в уюте, ласке и любви. Я до сих пор не понимаю, как можно воевать, убивать, насиловать, лишать свободы и ненавидеть. Все войны и религиозные распри такие бессмысленные, страшные, что в какой-то момент они позволяют задушить в себе человеколюбие и просто оградиться от внешнего мира. Чаще всего испуг и стыд заставляют нас делать глупые, страшные и даже омерзительные вещи. Но когда я вижу людей, проявляющих всю доброту и любовь в центре непередаваемого ада и ужаса, где каждая секунда может обернуться последней, я понимаю, что не всё потеряно. Это заставляет меня любить человечество, думать о том, как изменить мир, как сделать что-то важное, доброе.



Самые ужасные страхи рождаются во время войны. Тогда легче всего потерять человеческий облик: здесь, в Армении, об этом знают не понаслышке. И каждый день для многих матерей наполнен страшным ожиданием ― в порядке ли мой сын?



Я верю, что когда-нибудь во время открытого урока, если солдата спросят: “А ты убил кого-нибудь?”, он ответит: “Нет. Люди не должны убивать людей”.

Такие люди, как Вы, Маргерит Баранкитс, заставляют таких, как я, верить в любовь и её силу. Заставляют не закрывать глаза на чужую боль и не душить в себе сострадание.



Такие люди, как Вы, Седа Гулам Фатима, заставляют таких, как я, верить в справедливость и силу духа. Заставляют не молчать и бороться за свободу.



Такие люди, как Вы, Том Катена, заставляют таких, как я, не терять надежду и помогать, даже если кажется, что уже конец. Заставляют быть сильным, когда совсем не остаётся сил.



Такие люди, как Вы, Бернар Кинви, заставляют таких, как я, понимать, что каждая жизнь ― неприкосновенна. Заставляют стремиться к справедливости и не терять веру.



Вы все пробуждаете в людях храбрость и желание поступать правильно. И когда-нибудь я стану смелее и буду помогать не только голубям и воробьям, столпившимся у моего окна зимним утром, и котятам, греющимся на коврике у моей двери.



Спасибо вам за доброту и сострадание, ведь они так нужны каждому из нас.



С глубочайшим уважением и верой в светлое будущее,