Эмилия Торосова. Письмо герою «Авроры»

Здравствуйте, Уважаемый Бернар Кинви!



Знакомясь с финалистами, мне казалось абсолютно невозможным выбрать того, кому адресовать свое письмо. С каждой историей сердце билось сильнее, эмоции переполняли все больше от прочитанного. Однако открыв вашу историю, все встало на свои места. Ведь чтобы дарить столько добра, тепла и любви, исходящих от всех вас, прежде всего, необходимо быть открытым всем нуждающимся в помощи, независимо от занимаемой стороны в конфликте.



Когда ты только появляешься на свет, все, что тебе нужно - материнское тепло. Со временем этого становится недостаточно. Тебе нужна вон та игрушка, которую ты увидел у ребенка на площадке. Забыв об игрушке, ты хочешь что-то новое, список потребностей беспрестанно растет. Но, к счастью, у многих наступает момент, когда на смену напускным потребностям приходят истинные ценности. Ты начинаешь ценить жизнь.



Чем старше ты становишься, чем больше начинаешь понимать о том, что происходит в мире, на что способны люди, желающие власти, тем страшнее становится жить, тем больнее за невинных жертв, оказавшихся на пути ничего не замечающих, кроме своих интересов, людей.



Будучи представительницей армянского народа, как никто понимаешь, что такое быть преградой, быть лишним, быть в чем-то успешнее, поэтому быть гонимым. В каком-то из интервью прозвучала фраза «поколение беженцев», которая как нельзя лучше описывает большинство семей Западной Армении, бежавших в Азербайджан, а впоследствии опять потерявших все, обретенное тяжелым трудом.



Желание доминировать, стремление к превосходству, живя бок о бок с боязнью оказаться хуже и слабее, в крайнем случае, на одном уровне с живущими рядом соседями, приводят к необратимым последствиям, которым не должно находиться места в современном мире.



Каждому человеку на земле, кто действительно хочет иметь право называться человеком, необходимо научиться терпимости, состраданию, сопереживанию, быть крайне толерантным к окружению. Ведь всего можно достичь сплотившись, не причиняя боли, не оставляя за собой сотни и тысячи погибших, осиротевших, больных и обескровленных.



Бернар Кинви, Вы человек, которому беспрестанно хочется говорить спасибо. Не просто человек, а поистине Герой. Герой, чье сердце открыто каждому, и пострадавшему, и сбившемуся с пути истины. Это то, чего так не хватает большинству людей, чье сердце со временем наполняется злобой и агрессией.



Живя вдали от своей Родины среди представителей множества национальностей и вероисповеданий, очень часто наблюдаешь столкновения, связанные с этническими конфликтами.



Еще чаще встречаешься с непониманием и осуждением со стороны соотечественников, которые слышат об отсутствии ненависти и агрессии в отношении представителей народов, с которыми на протяжении долгих лет идет вражда.



Порой очень тяжело противостоять мнению большинства окружающих, особенно в периоды обострения вооруженных конфликтов, когда приходят страшные известия с границ.



Именно благодаря таким людям как Вы, находясь в тысячах километрах от войны, находишь в себе силы подавить агрессию и ненависть. Единственное, чего желает сердце, мир, взаимоуважение и любовь ко всему, что окружает нас. Хочется стать полезным на пути к добру, не только на словах и в мыслях, а действительно совершая поступки, способные искоренить зло.



Спасибо, что Вы есть, спасибо за то, что Вы делаете. Спасибо!



С уважением,



Эмилия.