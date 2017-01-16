Анастасия Агейченко. Письмо герою «Авроры»

Здравствуйте, Том Катена.



Написала сначала «Дорогой Том», потом поняла, что слишком много панибратства в этом. Желания постоять рядом.



Очень рада, что узнала про Гуманитарную инициативу "Аврора" и прочитала вашу Историю. Вообще, Истории всех четверых гуманистов, отмеченных Авророй, потрясают. Ваша отличается от остальных, не менее достойных Историй. Она поражает тем, что вы отказались от безопасности, достатка и размеренного уклада жизни, данного вам от рождения. Осознанно отказались.



Если честно, немного смущает то, что все Истории описаны с жаром неофита и переполнены превосходной степенью. Я не верю, что можно жить в такой ауре героизма, надрыва и патетики каждый день. Срываться ранним утром с постели, на ходу натягивая бряцающие доспехи, и бодро выходить из дому навстречу подвигам.



И задумалась, как на самом деле проходит ваша жизнь? Как проходит ваш обычный день? Что даёт вам сил вставать утром в одном и том же, совсем неблагополучном месте на Земле, что даёт смелости делать тут своё дело?



О чем вы думаете вечером? Вспоминаете ли вы родных? С кем ведетё внутренние диалоги? Есть ли такой свой воображаемый список долгов с чуть потрепанными от частых мыслей краями? Или вы его уже давно погасили?



Наверное, самым трудным шагом был первый, самый первый шаг в сторону смирения и любви. Миг выбора между пока еще абстрактным гуманизмом и понятным, комфортным порядком вещей. Когда это произошло? – когда вы отправились в Кению? Или искали ответы еще дома? Кто помог вам в этом? Одно я знаю, какие бы силы и люди не послужили указателями на вашем пути, эту дорогу вы одолели сами. Насколько феноменальной должна быть ваша способность к сопереживанию, что помогла сделать тот выбор. А дальше, наверное, уже выбор разрешил сомнения и укротил гордыню.



Помимо выбора меня очень волнует то, где вы нашли этот неиссякаемый источник уважения ко всему человеческому роду? Он снаружи или внутри вас? Это благоприобретённый признак? Сейчас через ваши руки проходят тысячи и тысячи совершенно истощённых во всех смыслах, обездоленных людей. Им нужна ваша помощь, сила, знания, вы сами. Как вы не выгораете, что оберегает от цирроза безразличия и даёт силы для служения и подвижничества? Эта железная решимость Людей Холмов, о которой вы говорите, - как она перетекла в вас? Мне приходит только один ответ – это снова смирение и любовь. Получается, они и есть универсальное топливо?



Вы говорите, что вам было бы стыдно уехать с началом военных действий, что вас остановило чувство долга. Но одного долга недостаточно! Понятен тот, кто не бежит от войны, когда она разворачивается на его земле: тут не только вопрос воспитания и принципов - тут то, что можно обнять руками и до смерти страшно потерять: дети, дом, предки, вся прошлая жизнь и надежды. Это тоже можно с натяжкой назвать чувством долга, но это гораздо большее на самом деле, вы же понимаете.



Мне кажется, поэтому вы и стали особенным. Тысячи людей на планете узнали о вас и прониклись уважением потому, наверное, что сердце человека стало способно вместить в себя все Нубийские горы, а может, всю Землю. И Земля стала домом. От войны не уйдешь, когда она разворачивается на твоей Земле. Остаётся её пережить тут, на месте. Спасибо вам за то, что вы – спасаете. И за то, что своим служением оправдываете существование человечества. Спасибо. И пусть хранит вас Бог, и помогают люди вокруг вас.



С большим уважением,

Настя Агейченко.