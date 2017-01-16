Елена Габбасова. Письмо герою «Авроры»

Добрый день, я бы хотела обратиться к Маргерит Баранкитс



Это счастье, что есть такие люди, как вы. Значит, у нашей планеты, у человечества есть хоть какой-то шанс не уничтожить себя. Значит, мы все еще можем стать лучше. Любить людей, разных - это поистине дарование. Когда вокруг зло, когда вокруг смерть, агрессия, несправедливость и отчаяние, кажется, любить людей и этот мир невозможно. А вы, Маргерит, вы должны стать примером, горящим сердцем, которое выведет людей из того мрака, в котором они погрязли!



До слез хочется верить, что когда-нибудь человечество поймет - секрет счастья прост - не нужно войн и насилия. Просто - живите в мире.



Ваша смелость, упорство, жизнелюбие – пусть они не иссякают никогда! Дай вам Бог здоровья и терпения. Я от всего сердца желаю, чтобы люди вокруг вас проникались той же любовью, заражались вашим чувством ответственности и нежности друг к другу. И как было бы здорово, если о вашей истории узнало как можно больше людей. Вы вдохновляете и поражаете.



Вообще, каждый из номинантов премии «Аврора» достоин этой награды. И, обращаясь к вам, я обращаюсь к каждому из вас – к вам, Маргерит, к Седе, Тому и отцу Кинви. Крепитесь, вы выбрали сложный путь. Но этот путь достоин высокого звания Человека. Я читаю ваши истории и осознаю свою ничтожность и бессилие. Насколько велики ваши сердца, и насколько слаба и несмела я. Думаю, большинство тех, кто прочтет о вашей деятельности, подумают о себе также. Что было бы с миром, не будь в нем таких смелых, добрых, благородных и отважных людей как вы?!



То, что вы делаете для людей, для мира – это невероятно. Вы вчетвером своей деятельностью перевешиваете то зло, которое приносят тысячи других людей.



Стыдно, что о ваших историях я узнала через конкурс. Любопытство и корысть привели меня к знакомству с вами, это, действительно, очень стыдно. И теперь, если случится так, что я выиграю, деньги пойдут в ваш фонд, Маргерит, и в фонд Седы.



Вы все – Маргерит, Седа, Том, отец Кинви – вы бессмертны. Вы останетесь в людях, которых спасли, вы останетесь в том добре, которое посеяли вокруг. Я всем вам желаю удачи, смелости, терпения. Не унывайте и не отчаивайтесь никогда!