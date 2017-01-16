Сона Акопян. “Наверное, нужно верить в Бога, если в Него верите Вы”

Письмо Тому Катена



Когда я была маленькой, в Ереване очень часто отключали электричество. В Карабахе шла война, Армения была в энергетической блокаде, жить было трудно и неуютно. И бабушка Жанна долгими темными вечерами читала мне стихи и сказки на армянском и русском языках. Я очень полюбила истории про доктора Айболита. Веселый и добрый Айболит лечил зверюшек в своей клинике на опушке леса. И этот лес, наверное, был в какой-то хорошей стране, потому что там всегда светило солнце и не было злых разбойников. А потом добрый Айболит получил телеграмму, где его зовут на помощь: “Приезжайте, доктор, в Африку скорей. И спасите, доктор, наших малышей”. И доктор, попрощавшись со своей хорошей страной и беззаботными зверушками, бросается в Африку, к озеру Лимпопо.



Я очень переживала, боялась, что страшный Бармалей замучает беззащитного Айболита, и зверушки Африки останутся без лечения и заботы. Но все звери и птицы, даже крокодилы и волки помогли Айболиту защититься от зла и добраться до больных и несчастных, которых добрый доктор вылечил.



Я думаю, что именно благодаря этой сказке про Айболита я никогда потом не боялась врачей. Потому что невозможно бояться доктора Айболита.



Потом я выросла и во время учебы в университете, поехала на несколько месяцев работать в Соединенные Штаты. На заработанное трудом официантки в кафе Чикаго и Детройта, я неделю провела в Нью-Йорке: с концертами, музеями, Бродвеем, чувством ошеломительной свободы.



Вот до недавнего времени эти впечатления моей жизни, две картинки никак не пересекались: несчастная Африка с больными зверушками, Айболитом и страшным Бармалеем (а потом с резней в каких-то странах, какими-то диктаторами-людоедами, с умирающими от голода детишками) и свободный, демократичный, очень внимательный к гостям Нью-Йорк.



А неделю назад посмотрела небольшое видео на сайте “Авроры” и две мои картинки сложились в одну потрясшую меня историю. Вы, Том, живший в Нью-Йорке врач с блестящим образованием, бросаете все и на долгие годы уезжает в Судан лечить людей. Вы - один хирург на сотни тысяч ждущих исцеления. Наверное, Иисусу было легче: целыми пятью хлебами накормить всего пять тысяч голодных. Там у вас, в горах Нубии - Вы один на сотни тысяч больных, раненых, измученных людей.



Вы чем-то похожи на Махатму Ганди: аскетическая внешность, очки, отрешенность от благ цивилизации, вера в ненасилие… От Вашего голоса без эмоций: вот, привезли два грузовика раненых, всю ночь будем ампутировать – становится жутко. Я давно бы потеряла рассудок.



Моя сестра лет десять назад студенткой работала летом волонтером в Центре реабилитации больных церебральным параличом детей. Я несколько раз ездила с ней в Центр на окраине Еревана. Там было чисто, было много врачей, игрушек. И не было бомбежек и рваных ран. Но в глазах детей читалось страдание. Я возвращалась домой и тихо плакала. Я не понимала, как может Боженька допустить все это. Не понимаю и сейчас.



Но, наверное, надо верить в Бога, если в Него верите Вы. Надо верить, что Айболиты победят Бармалеев. Иначе, зачем жить?



Я счастлива, что есть Вы, есть Маргерит Баранкитс, Седа Гулам Фатиме, Бернар Кинви. Я счастлива, что есть сотни и тысячи людей, которых мы не знаем, но которые делают наш мир лучше. Благодаря которым я не имею права терять надежду.



Я горда, что именно представители нашего народа выдвинули идею премии “Аврора”. Народа с удивительно светлой и горькой судьбой, пережившего только за последнее столетие страшный Геноцид, войны, депортации, разрушительное землетрясение, блокаду. Но не замкнувшегося в своих бедах, не разучившегося сопереживать другим и воздавать им по заслугам.

И я очень хочу чтобы это письмо дошло бы до Вас и до тех чудесных людей, которые помогают Вам. Они все достойны восхищения.



Я Вас обнимаю, чудесный Том, наш добрый доктор Айболит.



