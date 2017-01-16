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Сона Акопян. “Наверное, нужно верить в Бога, если в Него верите Вы”



Письмо Тому Катена

Когда я  была  маленькой, в Ереване  очень часто отключали электричество.  В Карабахе шла война,  Армения была в энергетической блокаде,  жить было  трудно и неуютно. И бабушка Жанна долгими темными  вечерами читала мне стихи и сказки на армянском и русском языках. Я  очень полюбила истории про  доктора Айболита.  Веселый и добрый Айболит лечил зверюшек в своей клинике на опушке леса. И этот лес, наверное, был в какой-то хорошей стране,  потому что там всегда светило солнце и не было злых разбойников. А потом добрый Айболит  получил телеграмму, где его зовут на помощь: “Приезжайте, доктор, в Африку скорей. И спасите, доктор, наших малышей”.  И доктор, попрощавшись со своей хорошей страной  и беззаботными зверушками, бросается в Африку, к озеру Лимпопо.

Я очень переживала, боялась, что страшный Бармалей замучает беззащитного Айболита, и зверушки Африки останутся без лечения и заботы. Но все звери и птицы, даже  крокодилы  и волки помогли Айболиту защититься от зла и добраться до больных и несчастных, которых добрый доктор вылечил.

Я думаю, что именно благодаря этой  сказке про Айболита я никогда потом не боялась врачей. Потому что невозможно бояться доктора Айболита.

Потом я выросла и во время учебы  в университете, поехала на несколько месяцев работать  в Соединенные Штаты. На заработанное  трудом официантки в кафе Чикаго и Детройта, я неделю провела  в Нью-Йорке: с концертами, музеями, Бродвеем, чувством ошеломительной свободы.

Вот  до недавнего времени эти впечатления моей жизни, две картинки  никак не пересекались: несчастная Африка с больными зверушками, Айболитом  и  страшным  Бармалеем (а потом с резней в каких-то странах, какими-то диктаторами-людоедами, с умирающими  от голода  детишками)  и свободный, демократичный, очень внимательный к гостям  Нью-Йорк.

А неделю назад посмотрела небольшое видео на сайте “Авроры” и  две мои картинки сложились в одну потрясшую меня историю.  Вы, Том, живший в Нью-Йорке врач с блестящим образованием, бросаете  все и на долгие годы уезжает в Судан лечить людей. Вы - один хирург  на сотни тысяч ждущих исцеления. Наверное,  Иисусу было легче: целыми пятью хлебами накормить всего пять тысяч голодных. Там у вас, в горах Нубии -  Вы  один на  сотни тысяч больных, раненых, измученных людей.

Вы  чем-то похожи на Махатму Ганди: аскетическая внешность, очки, отрешенность от благ цивилизации, вера в ненасилие… От Вашего  голоса  без эмоций: вот, привезли два грузовика раненых, всю ночь будем ампутировать – становится жутко.   Я давно  бы потеряла  рассудок.

Моя сестра лет десять назад студенткой работала летом волонтером в Центре реабилитации больных церебральным параличом детей. Я несколько раз ездила с ней в Центр на окраине Еревана. Там было чисто, было много врачей, игрушек. И не было бомбежек и рваных ран. Но  в  глазах детей читалось  страдание. Я возвращалась домой и тихо плакала. Я не понимала, как может Боженька допустить все это. Не понимаю и сейчас. 

Но, наверное, надо верить в Бога, если в Него верите Вы. Надо верить, что Айболиты победят  Бармалеев. Иначе, зачем жить?

Я счастлива, что есть Вы,  есть Маргерит Баранкитс,  Седа Гулам Фатиме, Бернар Кинви. Я счастлива, что есть сотни и тысячи людей, которых мы не знаем, но которые делают наш мир лучше. Благодаря которым я не имею права терять надежду. 

Я горда, что именно представители нашего народа  выдвинули идею  премии “Аврора”. Народа с удивительно светлой и горькой судьбой, пережившего только за последнее столетие страшный Геноцид, войны, депортации, разрушительное землетрясение, блокаду. Но не замкнувшегося в своих бедах, не разучившегося сопереживать другим и воздавать им по заслугам. 
И я очень хочу  чтобы это письмо дошло бы до Вас и до тех чудесных людей, которые помогают Вам. Они все достойны  восхищения.

Я Вас обнимаю, чудесный Том, наш добрый доктор Айболит.

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