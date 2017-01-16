Наиль Аллабердин. Вы дарите надежду...

Здравствуйте, уважаемый Том. Пишет Вам обычный молодой человек из России, а зовут меня Наиль. Я решил принять участие в конкурсе под названием "Письмо герою «АВРОРЫ». Изначально, не зная сути конкурса, обратил внимание лишь на условия и призы, но углубляясь в содержание его, которое подразумевает прочтение четырёх историй невероятно стойких и мужественных людей, мотивы мои изменились. Абсолютно не важно, смогу ли одержать победу, но мне очень сильно хочется, чтобы это письмо дошло до Вас. Надеюсь, что Вы сможете его прочитать, возможно уже в переводе, а может Вы и сами сможете ознакомиться с его содержанием.



У нас в России есть замечательный писатель М.Ю.Лермонтов, который написал произведение "Герой нашего времени". Персонаж и Вы совершенно конечно же непохожи, но само название произведения говорит за себя. Часто спрашиваю знакомых и друзей о том, кого они считают "Героем нашего времени". В ответ слышу имена и фамилии медийных персон или же политиков. Ещё никто ни разу не произнёс того, кто борется за распространение человечности и гуманности.



Что-то случилось с нашем миром и обществом. Вы говорите, что отчаяние — один из величайших врагов человечества. Безусловно, согласен с Вами, но в не меньшей степени врагом является равнодушие: "..ибо только с их молчаливого согласия совершаются предательства и убийства".



Я не случайно выбрал именно Вас. Все, кто представлен, как лауреат премии, достоин её получить. Читая о том, что каждый из Вас смог сделать, у меня наворачиваются слёзы на глазах. Я поражён и восхищён, что такие люди есть и их не мало. Но именно Ваша история мне более близка по духу.



Как и Вы, я родился на территории государства, где в целом протекает мирная жизнь и нет таких ужасов в полных масштабах, с которыми пришлось столкнуться, как Вам персонально, так и другим борцам за человечность.



В реалиях моего окружения, да и не только превалирует мнение, которое можно выразить довольно грубым народным выражением: "моя хата с краю". У нас это означает, что пока их не затронуло что-то, всё остальное не важно, проблемы мира и других это ничто. Хотелось бы Вам процитировать: "Мой единственный закон - это моя семья. Все остальное - чушь собачья". Так сказал один из моих знакомых.



Меня восхищает Ваше мужество, стойкость и убеждения, ведь Вы человек, который родился в иной среде, благополучной и светлой, но Вы ни только не уехали, но сталкиваясь каждый день со смертью и болью, не перестали верить в надежду. Более того Вы видите, что внутренняя сила не покидает и окружающих Вас людей.



Говорят, что люди на войне становятся циничными и жестокими, как и всё вокруг происходящее. Якобы личность формирует окружающая действительность, так как человеку приходится приспосабливаться. Но Вы и Ваши пациенты те, кто на примере поступков доказывает, что выбор есть всегда, внутренняя сила и душа формирует представление человека. Ведь на самом деле быть жестоким и ненавистным легко, а любить, ценить и уважать не смотря ни на что трудно.



Ценностями в нашем мире стали материальные и виртуальные блага, но из общего числа людей лишь немногие видят, что это ширма и не настоящее. А настоящее рядом, внутри каждого на планете. Только поняв это, я убеждён, что мы сможем перейти к более высокой форме организации общества.



Очень надеюсь, что это письмо дойдёт до Вас, Вы, как и все лауреаты премии являетесь для меня "героями нашего времени".



Для меня было бы большой честью познакомиться с Вами лично и пожать Вам руку.



Благодаря таким, как Вы этот мир становится светлее.



С уважением, Аллабердин Наиль.