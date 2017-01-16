Юлия Попова. Письмо герою «Авроры»

Здравствуйте, доктор Том!



Три месяца назад моя мама умерла от рака. К сожалению, болезнь диагностировали только тогда, когда врачи были уже бессильны. Мама слабела с каждым днем и вскоре слегла. Мы с сестрой по очереди ухаживали за ней. До этого мама ничем серьезным не болела, поэтому нам пришлось учиться всему: как предотвратить образование пролежней, как правильно переворачивать лежачего больного, как мыть и кормить. Мы стали для мамы не только дочерьми, а своеобразными медсестрами. Однажды маму навестила подруга, которая уходя шепнула нам с сестрой: «Терпения вам, девочки! Терпения!» Мы с сестрой переглянулись: о чем это она? Нам представлялось, что гораздо логичнее в такой ситуации было бы пожелать нам сил. Мы поняли, почему именно терпения пожелала нам эта женщина, когда болезнь усугубилась. Нам действительно понадобилось много терпения для того, чтобы накормить маму, потому что у нее не было аппетита, для того, чтобы проследить за тем, чтобы она принимала таблетки, потому что она плохо глотала. А что касается сил, то они появились у нас просто из ниоткуда. Когда мы поднимали маму на руки, чтобы поменять постельное белье, мы не чувствовали никакой усталости.



Поэтому я тоже желаю Вам, доктор Том, прежде всего терпения! А силы у Вас и так есть! У нас с сестрой была только мама, и она, если можно так выразиться, была нашей единственной пациенткой. А в Вашей больнице 435 коек, а, значит, и в 435 раз больше сил! Я уверена в этом, потому что в противном случае Вас бы там не было.



Я не могу Вам сказать, что я восхищаюсь Вами. Потому что Вы - просто настоящий человек. Вы лечите людей в том страшном месте не потому, что того требует Ваш врачебный долг: исполнять его Вы могли бы и в других, более комфортных условиях. И это бы ничуть не уменьшило бы его. Вы лечите людей там, потому что просто не можете иначе. Такое поведение должно быть нормой для каждого человека, и тогда многое в нашей охваченной войнами планете изменится к лучшему.



Когда мама впервые рассказала нам о своем диагнозе, мы испытали шок. Это стало для нас настоящей трагедией. Мама всегда находилась рядом с нами и была нашим лучшим другом. И вот так потерять ее мы были не готовы! Мы с сестрой плакали дни напролет, ничего не ели, и наше здоровье в какой-то момент тоже оказалось под угрозой. Тогда мой муж сказал нам обеим: «Хватит! Вы ничем не поможете вашей маме, если сами заболеете от горя! Возьмите себя в руки и за дело!» Удивительно, но самые простые слова иногда оказываются самым действенными. Мы вытерли слезы и принялись за самое нужное и важное на тот момент дело – уход за мамой.



Поэтому я желаю Вам здоровья! Я начала свое письмо к Вам с этого пожелания. Потому что слово «Здравствуйте!» в русском языке - это не только приветствие, но и пожелание здоровья. Вы же знаете, почему стюардессы при опасности крушения самолета советуют всем матерям надеть кислородную маску сначала себе, а потом уже своему ребенку? Потому что если мать потеряет сознание, ребенку уже никто не поможет.



Берегите себя!



И да благословит Вас Господь!



Обнимаю Вас,



Юлия Попова, планета Земля