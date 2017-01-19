Нана Селунская. Письмо герою «Авроры»

Дорогой, Том!



Вы сделали мне самый большой и лучший подарок в жизни. Спасибо Вам!!!



Еще 5 минут назад, я ненавидела всех врачей. Страшно говорить такие вещи вслух и стыдно, но мое сердце было полно боли и обид. До встречи с Вами. Однажды, врачебная ошибка, чуть не стоила мне жизни. Да, меня спасли, да, мне дали второй шанс. И все же, цена за это была высока. "Она никогда не будет ходить", "Овощ", "Мы сделали все, что могли" - эти слова врезались в мою память надолго.

Цена ошибки акушера - мои ноги. Понимаете, Том, когда узнаешь, что тебя назвали "Надежда" - в честь слов врача: "Надежды больше нет"... Это сложно описать словами!



Первым делом, я сменила имя на "Нана". Забавно, ведь я даже не знала, что оно армянское. Просто нравилось его звучание и оно так шло мне. Это стало началом перемен, началом большого пути.

А после, были десятки больниц, операционных и реабилитационных центров. Даже не представляю, откуда у слабой девушки, вроде меня, нашлось столько мужества перенести все это. И как, наша мама, многодетная женщина, это все выдержала. Порой, приходилось сталкиваться с непробиваемым упрямством врачей: "Смиритесь!"



А я упорно шла к цели. И знаете, что? Я научилась ходить вопреки прогнозам врачей.



Я верю, Том, Вы мне посланы Богом. Я так просила его послать мне помощь! И, кажется, молитвы были услышаны. Многие годы, я видела ситуацию только лишь со своей стороны. Эгоистично и глупо. Я не хотела жить.



Когда тебе 20 и ты хромаешь. Когда ты девушка, симпатичная девушка и у тебя ежедневно спрашивают, что у тебя с ногами. Когда ты на протяжении десятилетия выплачиваешь огромный кредит за лечение, а он и не думает уменьшаться. Это страшно. Но это ни идет ни в какое сравнение с тем, с чем сталкиваетесь каждый день Вы!!!



Один на всех страждущих, Вы героически сражаетесь с недугами и побеждаете! Вы вдохновляете отчаявшихся людей и дарите надежду на выздоровление! Вдали от дома, Родины и комфорта – Вы нашли себя в том, чтобы помогать другим. Не каждый способен на такое, ведь это истинный подвиг. Поэтому сейчас, по моим щекам текут слезы. Я искренне раскаиваюсь в том, что не верила врачам, была зла на них. И все же, благодаря Вам, Том, мне открылась истина - врачи спасают людей. Чтобы ни было, они помогают людям! Мне стыдно, что раньше, я не замечала и не ценила этого. Спасибо, что открыли мне глаза. Спасибо, что своей историей Вы вдохновили десятки, сотни людей на Планете делать добрые дела. Вы помогли осознать главное - счастье, это возможность помогать другим. И я за это говорю спасибо Вам от всех нас!



P.S. И, если мне суждено однажды влюбиться, я хочу, чтобы этот мужчина был похож на Вас! Добрый, смелый и готовый к свершению подвигов.



С благодарностью, Нана Селунская



