Лусине Балян. Письмо герою «Авроры»

Дорогой, доктор Том!



Прочитав историю о Вас, я как будто обрела близкого, но когда-то потерянного, человека. Вы не только «Герой «Авроры»» и «Герой для сотен Ваших пациентов», Вы и «мой Герой». Вы - Герой для той маленькой девочки, которая живет во мне и продолжает верить, что врачи – это люди «от Бога». В детстве я очень боялась врачей, потом долгое время мечтала сама стать врачом и лечить детей (не сложилось), а всю осознанную взрослую жизнь я восхищалась и продолжаю восхищаться врачами - людьми, ежедневная работа которых, – спасать наши жизни и жизни дорогих нам людей.



Вы – воплощение мужества, христианского милосердия и любви к ближнему. Это не пустые высокопарные слова, об этом говорят Ваши добрые дела. Мое детство совпало с войной в Карабахе (мне тогда было 7 лет, я жила в маленьком поселке Шаумяне, жители которого героически боролись за свою свободу и мирное небо над головой). Я помню ужасы той войны, помню, как играя во дворе во время бомбардировок, мы легко угадывали по звуку вид приближающегося вражеского снаряда («алазан», «град» и т.д.), помню героизм обычных деревенских жителей и самоотверженность некоторых врачей, которые помогали раненым и больным, принимали роды при тусклом свете керосиновой лампы или обычной восковой свечи. Это были люди, преданные данной когда-то в молодости «клятве Гиппократа». В современном мире быть настоящим врачом и верным христианином непростая миссия, как и, в целом, быть добрым и чутким к миру человеком, независимо от профессии, национальности и вероисповедания. Но, к счастью, несмотря ни на что, всегда рождались и рождаются «Герои своего времени», подобные Вам.



Я благодарна премии «Аврора» за возможность познакомиться с Вашей историей. СПАСИБО!



Я благодарна Вам от имени всех, кто пережил войну, нужду, стихийные бедствия, кто не понаслышке знает, как остро люди в такие моменты нуждаются в помощи и поддержке. СПАСИБО!



В лице Вас я благодарна всем врачам «от Бога», которые каждый день в разных уголках планеты спасают жизни и помогают родиться новой жизни. СПАСИБО!



С любовью,



Лусине Балян, г. Москва



