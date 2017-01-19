Бектур Туйбаев. Письмо герою «Авроры»

Дорогая Маргерит Баранкитс,



После того, как я прочитал вашу историю, я не могу забыть её. Потому-что, она затрагивает ту часть моего прошлого, которую я не смогу забыть никогда. Я также был свидетелем гражданской войны, как и вы. Этот чудовищный акт бессмысленного насилия произошёл в моём родном городе Ош в 2010 году, когда я только что закончил 8 класс. Родом я из Кыргызской Республики, Центральной Азии. Из-за общих границ, так сложилось, что узбеки и кыргызы мирно жили в моём городе, до тех пор, пока не началась эта война. Тогда главным желанием было убить из-за твоей национальности, ненависть ослепила глаза людей. Во время войны, люди убивали, грабили, насиловали, мародёрствовали, сжигали дома друг друга. На улицах были слышны выстрелы, от которых мы все вздрагивали от ужаса. Мы боялись, что к нам ворвутся домой и убьют всех нас. Страх смерти мы ощущали все. Тогда я понял, насколько бесценна наша жизнь и жизнь наших близких. Я собственными глазами видел, как горел соседний район, густые чёрные клубы дыма поднимались к небу в течении 2 дней. Когда у нас дома не осталось продуктов, я и моя семья пытались их найти на рынке, там же я впервые увидел мёртвое обгорелое тело мужчины. Через несколько минут, его забрала полиция. В этот тяжёлый момент нам помогали различные международные и неправительственные организации, предоставляя населению продовольствие. За это, я очень благодарен им.



В тот момент, из-за нестабильной политической обстановки в стране, после революции и смены власти, Временное Правительство не смогло остановить это кровопролитие. Усилиями самих жителей война была остановлена. Но до сих пор, ощущается напряжение между кыргызами и узбеками. По официальным данным погибло около 500 человек, по неофициальным больше 1000. Цель этой войны не была раскрыта, одни только домыслы и слухи. Эта война ничего не принесла, кроме горя и смертей.



После этого события, я полон решимости помогать людям, моей стране. Я не хочу, чтобы люди страдали из-за политических интриг, борьбы за ресурсы на планете, дискриминации, терроризма и т.д. Поэтому, моя цель – это стать одним из тех лидеров, кто помогает людям и не допустит больше таких войн и страданий. Ведь лидер – это тот человек, который вдохновляет других действовать, кто умеет брать на себя ответственность, проявляеть стойкость перед трудностями, использует по максимуму свои сильные стороны и заинтересован в решении мировых проблем.



Каждая человеческая жизнь бесценна. Все мы – частички Бога. Цель человека, я вижу в взаимопомощи, привнесению добра и света в наш мир через любовь. Как и вы, я поддерживаю концепцию “Гражданина Мира”, все мы семья. Семья, которая должна оберегать и защищать друг друга, ради общего процветания человечества!



С искренним уважением и любовью,



Туйбаев Бектур