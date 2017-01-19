Ангелина Даниелян. Письмо герою «Авроры»

Как часто я слышу фразы “мир сгнил”, “в этом презренном мире каждый стоит только сам за себя”, “мир с каждым днем делается все хуже и хуже”. Так вот, уважаемые мои, поздравляю вас с огромной ошибкой! Ведь не может сгнить тот мир, где все еще рождаются и живут эти люди. “Люди-маяки”, люди, которые имели смелость сделать то, что обычные люди делают только для самих себя, люди которые рискнули своей жизнью, ради спасения других.



Том Катена, о милый доктор Том… Впредь мне будет тяжело обратится к кому-либо еще таким образом. Почему я решила обратиться именно к Вам? Да потому что, я читала про Вас и растворялась в Вашей истории, я смотрела видео и была там, с Вами.



Помните, привезли мужчину, у него было тяжелое ранение, рана неустанно кровоточила. Там за дверью стояла его жена и плакала. Нет, это был не просто плач! Это был вопль отчаянья, состояние, когда земля уходит из под ног, когда ты чувствуешь, что вот-вот потеряешь самого дорогого человека. Я подошла к ней, взяла ее за руку и подвела к двери. Мы приоткрыли дверь и принялись наблюдать. Вы нас не заметили, потому что были заняты своим делом – спасением жизни. В один миг женщина прекратила рыдание, слезы высохли у нее на глазах, потому что Ваш могучий ум и воля теперь управляли этой трагической сценой, все остальные участники лишь подчинялись ему. Ваше несокрушимое спокойствие и уверенность вселяли надежду, окрыляли отчаявшуюся душу этой женщины. Я оставила ее там со своим счастьем, и пошла дальше. Госпиталь был переполнен больными. Они рассказывали мне о разных Ваших храбрых делах, о том, что любое человеческое горе вызывало Ваше сочувствие. Я слушала их речи, наблюдала с какой гордостью и воодушевлением они говорят о Вас и в голове у меня вертелась Ваша фраза «Отчаяние — один из величайших врагов человечества. В тот момент, когда вы теряете надежду, вы теряете все. А если надежда есть — даже самый маленький лучик — люди продолжают идти вперед». Даже самый маленький лучик… И в тот момент все стало предельно просто и ясно. Вы та надежда, это Вы тот самый лучик надежды, который Господь подарил этим бедным людям. Удары которые судьба наносит им, Вы отражаете с еще большей силой. Только благодаря Вам они без боязни смотрят в будущее и легко переносят трудное настоящее. Вы даете возможность смелым воодушевляться, а слабым чувствовать себя сильными.



О мой милый доктор Том, Вы созданы для той высокой миссии, какую себе избрали... И я уверена, что даря счастье этим людям, Вы сами становитесь поистине счастливым человеком. Ведь там, где страдают, долго не задерживаются.