240 просмотров

Владимир Горбачев. Письмо герою «Авроры»



Приветствую Вас, освободитель! Седа Гулам Фатима!

В мае 1945 года мир вздохнул с надеждой, что время концлагерей остановлено, угнетенные души миллионов освобождены и могут снова принять человеческий облик. Но Вас, как и тысячи других людей, бросили, будто сквозь время в Освенцим или Бухенвальд.

Пройдя через горнило адово, в Вас восстала армия. Каждый день, мгновение за мгновением Вы отвоевываете захваченные оккупантами жизни, судьбы. Наступление идет по всем фронтам. У Вас появляются союзники. Каждая спасенная душа стремится в будущее. Уверен, они украсят мир своими светлыми стремлениями. И дай бог, чтобы Вы и все Ваши единомышленники испытали не меньшую радость, чем наши отцы и деды в мае 1945 года!

С глубоким уважением, коленопреклоненный Владимир!

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.


Письмо герою «Авроры» | Январь 19, 2017 03:44
Сергей Порфирьев. Письмо Маргерит Баранкитс

Письмо герою «Авроры» | Январь 18, 2017 21:14
Александра Чумакова. Письмо герою «Авроры»

Письмо герою «Авроры» | Январь 18, 2017 20:43
Владимир Горбачев. Письмо герою «Авроры»

Письмо герою «Авроры» | Январь 18, 2017 14:07
Ангелина Даниелян. Письмо герою «Авроры»

Письмо герою «Авроры» | Январь 17, 2017 17:33
Бектур Туйбаев. Письмо герою «Авроры»
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017