Владимир Горбачев. Письмо герою «Авроры»

Приветствую Вас, освободитель! Седа Гулам Фатима!



В мае 1945 года мир вздохнул с надеждой, что время концлагерей остановлено, угнетенные души миллионов освобождены и могут снова принять человеческий облик. Но Вас, как и тысячи других людей, бросили, будто сквозь время в Освенцим или Бухенвальд.



Пройдя через горнило адово, в Вас восстала армия. Каждый день, мгновение за мгновением Вы отвоевываете захваченные оккупантами жизни, судьбы. Наступление идет по всем фронтам. У Вас появляются союзники. Каждая спасенная душа стремится в будущее. Уверен, они украсят мир своими светлыми стремлениями. И дай бог, чтобы Вы и все Ваши единомышленники испытали не меньшую радость, чем наши отцы и деды в мае 1945 года!



С глубоким уважением, коленопреклоненный Владимир!