Александра Чумакова. Письмо герою «Авроры»

Письмо Маргарет Баранкитс, самой счастливой из женщин.



Я увидела фото улыбающейся женщины, окруженной смеющимися ребятишками. Какая она счастливая! - подумала я. Под фото было написано имя обладательницы улыбки: Маргерит Баранкитс и мне захотелось узнать, кто она. Чем больше я читала, тем страшнее мне становилось. Столько горя, сколько видела эта женщина, не должен видеть человек! Знакомясь с историей Маргерит, я невольно ставила себя на ее место. Как бы поступила я, окажись там, в Бурунди в самые страшные годы? Испугалась? Сломалась? Захотела умереть? Скорее всего, да. Какая сила помогла этой хрупкой женщине противостоять всему тому ужасу, постучавшему в ее жизнь. Ответ один: имя этой силе – любовь. Только подлинная любовь человека ко всему живому способна сделать его непобедимым. Только горячее сердце может обогреть других, тех, кто оказался выброшен на обочину жизни. Может ли один человек изменить мир? Конечно, нет! Но он способен измениться сам, и люди захотят следовать его примеру. Маргерит Баранкитс из этих людей. Она в силах сделать мир лучше. Эта женщина – самая богатая. У нее есть бриллиант, с которым не сравнится никакой другой – добрая душа. Служение людям – не легкая, но самая святая из всех земных работ. И Маргерит справляется с ней, как никто другой. Мы живем в страшное время, люди истребляют друг друга. Никто не знает, приземлится ли его самолет, доедет ли электричка до нужной станции и выйдет ли он живым из Торгового центра. Смерть кружит везде. Мы забываем о том, что нет ничего ценнее жизни. Такие, как Маргерит нам об этом напоминают. Возможно, их посылают к нам свыше, чтобы сказать, что у нас еще есть шанс остановится. Еще не поздно. В этом мире жить нашим детям, и только нам решать, каким он будет. Я верю в бессмертие души. Верю в Высший суд. Маргерит не о чем тревожиться, она несет свет, а значит, ее ждет лучший из миров. Такой, о котором ей мечтается. А еще тысячи спасенных Маргерит пронесут любовь к этой женщине через весь отмеренный им путь. Мое первое впечатление не было ошибочным. Эта женщина и вправду счастливая. Счастливая и святая!