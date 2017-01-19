Сергей Порфирьев. Письмо Маргерит Баранкитс

Здравствуйте, Дорогая Маргерит. Меня зовут Сергей, мне 27. Ещё в детстве я решил стать художником и медленно-медленно иду к своей цели. Живу в России и мне повезло – я никогда не видел войны. У меня прекрасные любящие родители и много-много родственников. Мы не богачи, но я никогда не голодал и ни в чём особенно не нуждался. Когда мне было 4, погиб мой старший брат Тимур, это было на глазах моего среднего брата Ярослава. Тогда всё изменилось. То что было раньше осталось в памяти какой-то тёплой солнечной дымкой, но после… Мама уже не была прежней и Ярослав не был больше улыбчивым мальчиком, он уже был взрослым. Потом я помню как умерла бабушка. У мамы нашли рак. Операция, больницы, больницы. Я рос и видел как растут другие дети, как они ездят на море с родителями, как им покупают разные игрушки, велосипеды. Они – эти дети – были другими, я тогда не понимал почему. Они были более беззаботными и одновременно более жестокими. Наверно они просто тогда ещё не знали, что такое смерть и как дорога жизнь. А я знал и с годами знал всё лучше и лучше. Смерть близких – это глухая пустота, которую не заполнить никакими вещами. У меня и сейчас складывается ощущение, что большинство людей вокруг до сих пор этого не знают, или просто не хотят знать. Иначе и не объяснить то, как дорого ценятся вещи и удовольствия у этих выросших детей и как ничего, ровным счётом ничего не стоят для них жизни тех несчастных, о которых говорят в новостях в связи с очередной бойней где-то далеко-далеко - в другом мире. Мне сложно себе представить тот ужас, который вы пережили, мне сложно себе представить, как вы живёте с этим грузом, я поражён вашей силой и смелостью, стремлением победить зло любовью. А ещё мне стыдно за то, что я жалуюсь на какие-то свои мелкие неурядицы, на отсутствие того и этого… Современное общество отравлено алчностью и праздностью, жаждой преуспеть, но ваш пример дарит надежду, что ещё не всё потеряно, что люди не разучились любить и оберегать этот наш общий мир. И ещё мне хочется быть лучше и добрее и учить этому детей. Было бы здорово, если б вы получили это письмо, спасибо за то что вы есть, храни вас Бог!