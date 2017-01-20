Светлана Беличенко. Письмо герою «Авроры»

Вы поразили меня, Маргерит! Поразили силой своего духа и неиссякаемой внутренней энергией. Но даже не это самое важное. Самое важное – это глубина того человеколюбия, что озаряет светом Вашу душу, ежедневно вдохновляя жить ради других, ради того, чтобы подарить им веру, надежду, любовь, тепло и заботу.



Вы спасаете тысячу людей каждый день. Стать такой, как Вы… Быть такой, как Вы… Вдохновиться Вашим примером…Понимаете ли Вы то, что только лишь история о Вас способна пробудить во многих сердцах милосердие, сострадание и гуманность? О Вас нужно говорить, как и о всех тех воистину золотых людях, что, подобно Вам, искренне и бескорыстно любят человека. Этим мы сможем спасти еще десятки. Десятки жизней и тысячи душ на Земле. Многие, многие сердца дремлют, не делая ничего плохого, но и не стремясь к Высокому, Вечному, Духовному, Разумному и подлинно Человеческому…



Узнав историю о Вас, я поняла, что человеческое добро не имеет границ. Как не имеет оно и национальности. Быть может, какой-то одинокий несчастный человек, затерянный где-то на краю земли, не понятый никем и не любимый, вовсе не так уж и одинок. С другими такими же людьми роднит его огонек добра, что постоянно вспыхивает у него в груди… Быть может, вера в добро однажды приведет и в его убогое жилище счастье?



Да, жизнь человека сложна, запутанна и порой печальна. Мы с трепетом ждем подарки и искренне ждем чудес и ищем любовь. Но сколько бы ни было у нас даров, пожалуй, лучший, бесценный подарок – триединые вера, надежда и любовь, без которых меркнут людские души. Это они заставляют воспрять даже в самый тяжелый момент. Это они заставляют двигаться там, где, казалось, движение невозможно. Это они помогают остаться человеком, потому что человек тогда жив, пока верит, надеется и любит. И Вы – даете людям надежду, укрепляете веру в добро и дарите им свою любовь! Ради этого стоит жить.



Вы помогаете людям понять такие простые истины:



Нам всем нужно держаться друг за друга. Нам всем нужно быть добрее. Нам всем нужно любить людей, может тогда, мы и сами станем намного счастливее…



Спасибо Вам!