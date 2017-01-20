Марина Попова. Письмо герою «Авроры»

<p>Дорогой Том,<br /><br />Как человек, родившийся в благополучной семье, вдалеке от конфликтов, я могла бы закрыть глаза на Вашу историю и выкинуть её из головы. Точно так же, временами, рядовой житель любого города на Земле проходит мимо протянутой руки обездоленного, просящего милостыню… Но что-то остановило меня. Наверное, так становятся Человеком: перестают ощущать безграничное безразличие, опутавшее души если не каждого, то многих в наши дни. <br /><br />Безразличие… Вам не знакомо это слово, потому что Вы изначально воспитывали в себе Добродетель. Вы дарите свет, исцеляющий не только болящие тела, но и души. Я, как и Вы, верю теперь, что всем доступно сделать свой вклад во всемирную борьбу со злом и болью, надо лишь быть человеком, а не социальным животным. Каждый ответственен за каждого; и пример самоотверженного служения Жизни, показанный Вами, вселяет веру в то, что мы действительно можем ещё что-то исправить, склеить, починить и вылечить – для всемирного Исцеления нужна лишь Вера и желание помочь окружающим.<br /><br />Отказаться от комфорта и сытого, спокойного будущего во имя здоровья других людей – поступок, достойный Святого. Или может быть поступок достойного Человека? Именно так с большой буквы. Поступок, который, возможно, станет когда-нибудь естественным для видящего чужие страдания. Мы привыкли, что о нас должны заботиться: родители, социальные службы, государство… Но Человек сам должен дарить заботу и добро окружающим, и не только своей семье. Только тогда, когда конкретная беда отдельно взятого индивидуума или народа, обретёт значение глобальной (а это действительно так, Зло складывается, как и Добро, из крупиц) мы сможем с уверенностью смотреть в завтрашний день вместе, как одна большая семья, населяющая прекрасную Землю. Прекрасную, не потому что в ней совсем нет боли, но потому что есть лучики добра и света, которым, среди прочих, являетесь Вы. <br /><br />Не хотела бы судить об упадке морали здесь – я лишь говорю о том, что подвиг, каждый день совершаемый Вами, делает этот мир лучше и станет примером для тех, кто воспитывает в себе Человека. В свою очередь, вдохновляясь «людьми холмов», их силой духа, Вы вдохновляете других на самоотверженную борьбу за всеобщее благо, которое в глобальном плане состоит всего лишь из четырёх компонентов – здоровья, любви, веры и надежды:<br /><br />Здоровья, как основы счастья и добрых дел. <br /><br />Любви, как связующей силы, делающей нас братьями и сёстрами независимо от цвета кожи и вероисповедания. <br /><br />Веры в Добро, которая имеет способность исцелять и вдохновлять. <br /><br />Надежды на новый, счастливый день, дающей силы в самые сложные моменты….<br /><br />Именно Ваша история стала для меня венцом в размышлениях о том, что нет чьей-то, чужой, беды. И теперь я с уверенностью пишу: чтобы честно и с гордостью сказать: «Я – Человек», в первую очередь, необходимо отринуть эгоизм и безразличие по отношению к чужим проблемам и несчастьям. <br /><br />Спасибо за такой отчаянный пример Человечности и Добра.<br /><br />С Уважением,<br /><br />Марина Попова.</p>