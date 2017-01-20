Евгений Трубачев. Письмо герою «Авроры»

Уважаемый Том Катена, я хочу сказать Вам спасибо.



Спасибо за то, что Вы не уехали, когда разразилась война.



Спасибо за то, что не покинули нуждающихся в Вас людей.



Спасибо за то, что ставите благополучие других выше своего.



Вы – настоящий герой. Это слово – «герой» – изменило свое значение вместе с переменами в человечестве. Если в прежние жестокие времена героем считался храбрый воин, успешный полководец, великий завоеватель, то теперь герой – это человек, который готов проявить решимость, войти в горящее здание и спасти совершенно незнакомых ему людей или, как Вы, остаться в другой стране, чтобы помогать попавшим в беду, несмотря на опасность, которая каждую минуту стоит над головой и окружает тревожными вестями. Вместе с людьми герои преобразились и стали лучше. Но такая перемена значений, перемена времен, перемена идеалов, к великому сожалению, коснулась не всех уголков мира.



В этом и отличие цивилизации от варварства. Герой варвара остался на полях сражений, герой варвара не расстается с оружием, герой варвара может с чистой совестью посылать бомбардировщики на жилые кварталы, больницы и школы, руководствуясь интересами расширения территорий и ради победы в развязанной им войне. Герой цивилизованного человека, напротив, стремится эту войну закончить, стремится сделать ее менее заметной для жителей, стремится исправить те увечья, которые нахлынувшие катастрофы нанесли мирному обществу. И поэтому, несмотря на то, что у правительства есть эскадры самолетов, а Вам не хватает даже самого простого медицинского оборудования, цивилизация здесь – Вы.



Вы работаете без устали, чтобы изменить наш болеющий войнами и раздором мир. Кому-то может показаться, что Судан так далеко, что он такой маленький, незаметный, неважный для остального мира, но это не так. Целое состоит из множества частей, и стоит вынуть хотя бы одну – целостность нарушится. Если у человека болезнь всего в одном органе, человека нельзя назвать здоровым. И пока продолжаются войны, наш мир должно считать не иначе как больным. Вы пытаетесь его излечить, помогая людям всем, что в Ваших силах. Исцеляя людей, Вы исцеляете мир.



Вы – архитектор благополучия. Я очень надеюсь, что Вам удастся достроить приют для сирот, о котором Вы мечтаете. Но еще больше я надеюсь, что к «людям холмов», наконец, придет мир, который они заслужили, каждый ребенок обретет дом, и сиротский приют больше не понадобится. А шахты, которыми изрыта родная земля Южного Кордофана, в которых люди прячутся от бомбардировщиков, пронзающих небо смертельным гулом, будут забыты как страшный сон и, покинутые навсегда, зарастут кустарником.



Спасибо Вам, Том Катена, за то, что Вы есть у жителей Нубийских гор.