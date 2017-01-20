Ирина Мокрецова. Письмо Маргарит Баранкитс

Дорогая Маргарит, когда я читала вашу историю, я плакала. Почему люди убивают друг друга? Зачем? Почему убивают, и так жестоко, тех, кто просто на них не похож? И почему издеваться над людьми считается меньшим преступлением, нежели быть другого цвета кожи, происхождения или нации?



Откуда в людях берется лицеприятие? Ведь нет органа, который бы отвечал за это чувство… я теперь часто об этом думаю. И о том, почему все люди, как вы, не могут быть гражданами МИРА?!



Однажды я прочитала фразу: есть только одна страна – Земля и только одна нация – человек. А писательница из России в одной из своих книг говорила: гордиться тем, что ты русский, все равно, как гордиться, что родился в субботу. Слово «русский» можно заменить на любое другое. Главное понять: как можно гордиться тем, что от тебя не зависело? Зачем кичиться спонтанным обстоятельством?!



Если честно, мне до сих пор трудно поверить, что все, о чем говорится в вашей истории, происходит на самом деле. Может, я просто не хочу в это верить, стараясь убежать от ужасной реальности. Конечно, я слышала о войнах и насилии. Но одно дело знать, что это происходит «где-то там», а другое дело соприкоснуться с жизнью человека, который видит это постоянно.



Вы знаете, я живу во Владивостоке и практически каждый день слышу о новых изобретениях, о том, что 21 век – время нано технологий. Время, когда человечество шагнуло вперед… а никуда оно не шагнуло. Никакие гаджеты не заменят простых добрых человеческих чувств и отношений. Мне стыдно, что я живу среди позерства. Когда люди так возвеличивают цену на телефон и в то же самое время обесценивают человеческую жизнь.



Маргарит, от вашей истории веет теплом, несмотря на трагичные моменты. Когда я дочитала вашу историю, мне захотелось вас обнять.



Вы хорошо сказали, про способность любить. Наверное, она дарована всем, но некоторые намеренно закапывают это чувство. Вы для меня пример. Пример бескорыстной, всеобъемлющей любви.



Спасибо за то, что вы делаете. За вашу любовь. За то, что в мире есть такой человек, как вы!



P.S. Знаете, когда видишь вашу фотографию, первое, на что обращаешь внимание – это ваша улыбка. Ваша и ваших детей. Вы улыбаетесь! Искренне! Открыто! Для всех! Не всем на зло, а именно для всех! И я, сидя на противоположной стороне земного шара благодарна вам за это. Маргарит, я тоже гражданин мира!



Обнимаю вас крепко!

С любовью и бесконечной признательностью!

Ирина Мокрецова, г.Владивосток (Россия)