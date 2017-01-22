Письмо герою "Авроры" Тому Катена от "маленькой" девушки с края земли



Самолёт поднялся тихо-тихо и слезы падали быстро-быстро . Три часа , потом ещё пять и плюс девять , целых семнадцать часов . Интересно откуда столько слёз и интересно сколько капель слёз упали . Надо было считать )))). Самолёт поднялся высоко- высоко и там где- то в облаках я оставила мои слёзы , где -то там я забыла мои мечты , мои радости , мои интересы . И знаете , что начинаешь тогда ? Ненавидеть всех и всё. А слезы всё текут и текут и это отлично , потому что они дают знать ,что ты живой.



Тогда в самолёте я думала , что каждый должен жить и творить добро только там , где родился. Но эти мысли остались где-то там в облаках. А сейчас с края земли я могу утвердить , что добро не знает ни границ , ни национальностей и ни религии. Мы все принадлежим одной человеческой семье. Делать добро, помогать другим - не работа и не специальность , а лишь образ жизни, характер , дух, и от этого никуда не сбежишь .Я только сейчас могу осознать: Бог знает нас так хорошо и так глубоко любит нас, что в тяжелые и в непонятные минуты посылает к нам людей, которые дарят нам жизнь и желание жить. И здесь начинается волшебство человечества. Все секреты в людях , в их простых поступках. Самолёт всё летит. Слезы всё текут. Мысли не дают покоя . Я не видела войну. Но разве это не война? Это самая настоящая война. Ты в борьбе с собой . Ты убываешь себя. И что самое страшное , после этого ты обязан жить. Как? Да. Там , где -то в облаках я убила себя. Самолёт начал приземляться. Слава богу, от ненависти ничего не осталось . Я выхожу новорожденная , полна любовью к жизни и ко всему.



Я поняла: ни власть, ни деньги, ни хорошое образование , ни знакомство , ни преданность не изменят мир , а только доброта. Дорогой Том Катена, я вам пишу поблагодарить за то, что вы есть среди нас. Ваш образ жизни мотивирует многих , в том числе и меня, а то я бы не стала писать. Я точно знаю : каждый из нас может стать героем для кого-то. Это так просто!



От Рубины Маилян