Мария Стреляева. Письмо герою «Авроры»

Единственному доктору на всю округу.



Спасителю жизней и Господа Другу.



Привет, Том! Меня зовут Маша, я пишу тебе с самого восточного края огромной страны России. Знаешь, Том, до недавнего времени я совсем ничего не знала о тебе, ведь у СМИ есть более важные темы, как они считают: политические игры, ночные гонки богатой молодежи на своих элитных авто, футбольные матчи. Все то, чем принято «кормить» покорного гражданина своего государства. Никому не выгодно, чтобы по телевидению крутили новости из таких далеких стран, в одной из которых ты каждый день борешься за жизни своих подопечных. Потому что это далеко, это знать не нужно и все равно ничем не поможешь. Так и живут люди, думая, что их долг по ипотеке – это самое страшное, что могло приключиться с ними, что покупка нового телефона в кредит – это не прихоть, а необходимость, что очереди в больницах – хуже самой болезни. Дорогой Том, кажется все мы, живущие спокойно в своих теплых квартирах, совсем забыли о важном. Что такое призвание, самопожертвование, милосердие, риск ради другого человека. Все хорошее в людях, как и все плохое обнажает война. Только там можно понять чего ты стоишь, на что ты готов, ради спасения чужой жизни, как далеко ты зайдешь в схватке со смертью. И знаешь, Том, когда я слышу о таких людях как ты, я понимаю, что у этого мира есть шанс. Небольшой, но есть. Ведь не каждый, далеко не каждый, останется в условиях бомбежек помогать другим, понимая, что больше никто не поможет. Зачастую, такие подвиги остаются незамеченными, превращаясь в нечто обыденное и редко когда мы слышим о таких невероятных людях как ты, Том.



Я часто задумываюсь, что останется после нас. После человечества в принципе останутся материальные ценности, сооружения, какие-то крупицы мудрости. Но какой след оставит на этой планете каждый из ныне живущих? Многие проживут жизнь не совершив ничего достойного, не оставив после себя шлейф доброты. Не обязательно быть известным певцом или художником, чтобы прожить жизнь не зря. Есть те герои, о которых мы никогда и не узнаем, потому что их подвиги останутся в небольшом сообществе или добрая память о них не перейдет государственных границ. Но это не значит, что от того, что не получили эти люди мировой славы как звезды шоу-бизнеса, их дела будут менее значимы в контексте истории. Потому что добро, как и зло иногда движется с «эффектом бабочки» и спасая одну жизнь, ты спасаешь тысячи. Поэтому так важно не проходить мимо тех, кому нужна твоя помощь, где бы ты не жил: в России, в Африке, в Штатах, в любой стране мира и в любой сложной ситуации есть место подвигу, человечности, состраданию. У нас в России, есть такое понятие «соль Земли»- так в нашей стране (да и не только в нашей) именуют людей, которые делами своими и мудростью становятся теми, на ком как говорится, держится земля. И я уверенна, Том, что тебя смело можно отнести именно к таким людям. Ты каждодневно совершаешь подвиг, не бросаешь больше 700.000 человек и лечишь их от недугов, давая шанс на жизнь. Мне трудно понять , где в твоей деятельности та грань, которая разделяет работу от подвига, хотя, наверное, этой грани и нет и твоя работа, Том, это уже и есть подвиг, ведь ты работаешь с риском для собственной жизни.



В заключение своего письма, я хочу поблагодарить тебя, Том, за то, что ты где- то далеко, в чужой стране ты ведешь эту схватку со Смертью. И пока такие как ты, Том, делают все, что могут для людей, у этого мира еще есть шанс выжить.



С Уважением, Маша.