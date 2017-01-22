Шушанна Харатян. Письмо герою «Авроры»

Уважаемая Маргерит!



Что мы знаем о человеколюбии? Что мы знаем о ЛЮБВИ вообще? Какая неведомая сила вселяется в людей, жертвующих собой ради других? Эти вопросы не требуют ответа. Они эхом отзываются в сердцах всех неравнодушных людей, всех тех, кто знаком с историями героизма и мужества таких людей, как Вы – Маргерит.



Я также не исключение. История Вашей нелегкой судьбы затронула меня до глубины души. Так уж сложилось, что мы живем в эпоху жестокости и корысти, равнодушия, тщеславия и ненависти, поэтому подобные примеры добродушия и искренности действительно позволяют поверить, что мир все же не без добрых людей.



Часто мы можем слышать о различных благотворительных фондах и акциях спасения, но в большинстве своем, к сожалению, это лишь методы привлечения к себе внимания, способы наживы и обогащения. Вы же на собственном примере демонстрируете Ваше бескорыстие и энтузиазм, настоящую преданность делу своей жизни. Что Вами движет? Безусловно, это любовь, любовь, формула которой известна только Вам одной…



Тысячи спасенных жизней, миллионы бескорыстных поступков – это Ваше достояние, это то, что делает Вас героем нашего времени!



Любой здравомыслящий человек сам определяет свои жизненные ориентиры и ценности. Для Вас, Маргерит, великодушие - не просто ценность – это Ваше призвание! Эта потребность в любви к ближнему течет в Ваших жилах! Цель всей вашей жизни – подать руку помощи тем, кто в этом нуждается больше всего. Вы, как никто другой, знаете истинную цену жизни и свободы, любви и преданности. Спасибо Вам!



«Когда ты полон сострадания, - говорите Вы, - никто не может тебя остановить». Никто и ничто – ни государство, ни обстоятельства, ни время. Если сердце пылает огнем любви, оно открыто целому миру…



С большой любовью и уважением, Шушанна Харатян.



