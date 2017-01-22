Ксения Берестова. Письмо герою «Авроры»

Здравствуйте, Маргерит Баранкитс!



Я постараюсь передать все мысли и эмоции в этом письме… хотя бы частично.

Не скрою, мне очень захотелось поговорить с вами лично,

Посмотреть в глаза, что видели столько жестокости, смерти, зла…

Казалось бы, после всех ужасов в них должна быть обида и мгла,

Но взгляд ваш хранит безмерную любовь к людям, добро,

Всем тем, кто общался с вами, крупно повезло!

Я восхищаюсь, сколько позитива и душевного тепла вы излучаете,

Вы творите добро здесь и сейчас, а не просто «мечтаете».

Мне всего 18 лет, я и представить не могу, сколько ужаса в моем возрасте видели Вы,

И, несмотря на все это, вы живёте и даете жизнь тысячам, вы в жизнь влюблены!

Спасибо за то, что Вы есть, за то, что Вы делаете для детей, взрослых, для целого мира,

Спасибо, что у меня появился новый ориентир, пример для подражания, Вы стали кумиром.

Скольких детей вы радушно впустили в свое сердце и «обогрели» своей теплотой,

Для скольких встреча с вами стала переломным моментом в жизни, для скольких вы стали родной…

Вы смогли покинуть родную землю, взяв с собой ничего кроме стремления к добру,

Вы рисковали своей жизнью несколько раз, надеясь изменить хоть чью-то судьбу.

Для вас материальные ценности далеко не главное, но я могу назвать вас богатой,

Думаю, вы согласитесь, что настоящее богатство не измеряется в размере зарплаты,

Это то, сколько искренних улыбок, полных благодарности, вы получили,

Это люди, которым дорогу в новую счастливую жизнь вы открыли,

Это крепкие объятия, звонкий детский смех, простое «спасибо» и другие теплые слова,

Вы одна из тех, кто хочет, чтобы растаяла бессердечия и равнодушия мерзлота.

Ваш «Дом шалом» для меня стал одним из символов толерантности и любви,

Вы принимаете каждого и зажигаете в израненных душах огни.

Своими подвигами вы мотивируете на совершение добрых поступков,

Целью которых будет сострадание, помощь, поддержка, а не получение кубков.

У меня невольно наворачивались слезы от трогательности после чтения ваших историй,

Вы удивительная, вы настоящая героиня, мне не подобрать достойных для Вас аллегорий.

Я пишу Вам письмо, и руки дрожат, и слова подбирать мне так трудно,

И так страшно представить, сколько людей могли бы сейчас спать непробудно,

Если б только не ВЫ.… Если б не было так открыто и горячо ваше сердце,

Своим примером вы тысячам открываете жизненной истины дверцу,

Что состоит в том, что мы все друг другу сестры да братья,

И вместо всякой вражды мы должны раскинуть пред другом объятия,

Мы все живем в одном доме - Земля, а в доме нет места раздору,

Уважая друг друга, ценя каждую жизнь, люди должны решать ссору.

Дорогая Маргерит, я заканчиваю свое письмо, искренне надеясь, что прочтете,

Знайте, ваши любовь, добро и все светлые чувства летят, словно птицы в полете…

Я уверена, вы вдохновляете людей во всех уголках планеты,

Ведь свет, что исходит от вас, ярче любой кометы.



Воодушевленная и окрыленная вашей мессией,

Берестова Ксюша с горячим приветом из России.