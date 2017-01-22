Ксения Берестова. Письмо герою «Авроры»

Здравствуйте, Маргерит Баранкитс!
Я постараюсь передать все мысли и эмоции в этом письме… хотя бы частично.
Не скрою, мне очень захотелось поговорить с вами лично,
Посмотреть в глаза, что видели столько жестокости, смерти, зла…
Казалось бы, после всех ужасов в них должна быть обида и мгла,
Но взгляд ваш хранит безмерную любовь к людям, добро,
Всем тем, кто общался с вами, крупно повезло!
Я восхищаюсь, сколько позитива и душевного тепла вы излучаете,
Вы творите добро здесь и сейчас, а не просто «мечтаете».
Мне всего 18 лет, я и представить не могу, сколько ужаса в моем возрасте видели Вы,
И, несмотря на все это, вы живёте и даете жизнь тысячам, вы в жизнь влюблены!
Спасибо за то, что Вы есть, за то, что Вы делаете для детей, взрослых, для целого мира,
Спасибо, что у меня появился новый ориентир, пример для подражания, Вы стали кумиром.
Скольких детей вы радушно впустили в свое сердце и «обогрели» своей теплотой,
Для скольких встреча с вами стала переломным моментом в жизни, для скольких вы стали родной…
Вы смогли покинуть родную землю, взяв с собой ничего кроме стремления к добру,
Вы рисковали своей жизнью несколько раз, надеясь изменить хоть чью-то судьбу.
Для вас материальные ценности далеко не главное, но я могу назвать вас богатой,
Думаю, вы согласитесь, что настоящее богатство не измеряется в размере зарплаты,
Это то, сколько искренних улыбок, полных благодарности, вы получили,
Это люди, которым дорогу в новую счастливую жизнь вы открыли,
Это крепкие объятия, звонкий детский смех, простое «спасибо» и другие теплые слова,
Вы одна из тех, кто хочет, чтобы растаяла бессердечия и равнодушия мерзлота.
Ваш «Дом шалом» для меня стал одним из символов толерантности и любви,
Вы принимаете каждого и зажигаете в израненных душах огни.
Своими подвигами вы мотивируете на совершение добрых поступков,
Целью которых будет сострадание, помощь, поддержка, а не получение кубков.
У меня невольно наворачивались слезы от трогательности после чтения ваших историй,
Вы удивительная, вы настоящая героиня, мне не подобрать достойных для Вас аллегорий.
Я пишу Вам письмо, и руки дрожат, и слова подбирать мне так трудно,
И так страшно представить, сколько людей могли бы сейчас спать непробудно,
Если б только не ВЫ.… Если б не было так открыто и горячо ваше сердце,
Своим примером вы тысячам открываете жизненной истины дверцу,
Что состоит в том, что мы все друг другу сестры да братья,
И вместо всякой вражды мы должны раскинуть пред другом объятия,
Мы все живем в одном доме - Земля, а в доме нет места раздору,
Уважая друг друга, ценя каждую жизнь, люди должны решать ссору.
Дорогая Маргерит, я заканчиваю свое письмо, искренне надеясь, что прочтете,
Знайте, ваши любовь, добро и все светлые чувства летят, словно птицы в полете…
Я уверена, вы вдохновляете людей во всех уголках планеты,
Ведь свет, что исходит от вас, ярче любой кометы.
Воодушевленная и окрыленная вашей мессией,
Берестова Ксюша с горячим приветом из России.
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