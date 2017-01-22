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Таня Танюк. Письмо герою «Авроры»



Здравствуйте, Маргерит.  Прочла Вашу историю и поняла, что книга Эриха Фромма «Искусство любить» точно о Вас.

Потому что Вы – гуру любви, любви общечеловеческой, всеобъемлющей, побеждающей войны, озлобленность и несправедливость.

Моя страна сейчас переживает трудные времена, поэтому Ваши слова о необходимости дарить другим смех и нежность, коль ничего иного нет, очень вдохновляют.

Все войны когда-нибудь закончатся, а Любовь вечна. Спасибо, что напоминаете об этом.

Желаю Вам смелости быть, успехов в деятельности и побольше поводов для улыбки. Она у Вас чудесная 

С искренним уважением и душевным теплом, Таня Танюк, Украина.

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