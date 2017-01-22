Гордей Кравченко. Письмо герою «Авроры»

Здравствуйте, дорогой Бернар!



В начале своего письма я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы есть у этого мира. Таких людей, как вы очень и очень мало. Таких же великодушных, по-настоящему добрых, отзывчивых и настолько любящих других людей.



В наше трудное время под подвигом уже можно понимать то, что человек не разделяет других людей по религиозной принадлежности, а любит их, как своих братьев и готов им помогать в любой ситуации.



Для меня, после прочтения вашей истории жизни, вы стали настоящим героем нашего времени, вы стали моим героем. Теперь я знаю кем я могу восхищаться по-настоящему. Ваши поступки невольно заставляют задуматься над смыслом нашей жизни. Разве этот смысл не в помощи, не в любви, не в доброте к друг другу? Вы - великий человек! Я был бы безумно счастлив встретиться с вами лично и послушать истории о том, как трудно вам приходилось, но вы не сдавались, вы делали все не для себя, а для того, чтобы помочь другим людям, нуждающимся в вашей помощи.



Посмотрев видеоролик про вас, про то, чем вы занимаетесь, про вашу жизнь, про тех людей, которым вы помогли или помогаете, не знаю, как всем, но мне захотел приехать и начать помогать этим людям. Они переживают поистине страшные события! А вы сильный человек! Потому что каждый день видите, как дети, женщины, старики плачут из-за боли или плачут из-за счастья, что боль прошла, что родные живы и здоровы. И меня после этого терзает моя совесть за то, что не говорю все это вам лично и после начинаю вам помогать, а пишу письмо, с надеждой, что оно хоть, как-то вам поможет.



В конце хотел бы вам сказать еще раз огромное спасибо за то, что вы есть у всех этих людей, что вы есть у нас! Такими людьми мы все восхищаемся, к таким людям мы стремимся, стараемся быть похожими на вас. Так же, как вы бескорыстно помогать всем людям, не смотря на их вероисповедание, цвет кожи, национальность, их социальный статус.



Я желаю вам огромного здоровья, счастья на протяжении всей вашей жизни, пусть каждый человек, которому вы помогли или ещё поможете, так же живет долго и счастливо! Помните, что где-то в России есть девятнадцатилетний мальчик, который гордится и восхищается вами. И теперь ставит вас, как пример для подражания.



Удачи вам и долгих лет жизни!



С уважением и восхищением Кравченко Гордей, тот самый девятнадцатилетний мальчик из России, для которого вы стали идеалом.