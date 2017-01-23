Владислав Грачев. Письмо герою «Авроры»

«Я поклялась вызволить их из кабалы»

(Седа Гулам Фатима)



Здравствуйте, уважаемая Седа Гулам Фатима! Вы, конечно, меня не знаете, и поэтому для начала я представлюсь. Меня зовут Владислав, я студент первого курса технического пожарно-спасательного колледжа имени Героя РФ В. М. Максимчука.



Меня очень затронула Ваша жизненная история. Я и предположить не могу, что пришлось пережить людям, с которыми такое произошло и происходит по сей день. Несомненно, Вы правильно сделали, что проявили волю и решили бороться с незаконным лишением свободы человека.



Вашими стараниями из рабства были освобождены 80 тысяч человек, из которых очень большое количество детей. Благодаря Вам эти люди могут вздохнуть спокойно, могут не бояться за свою жизнь, за жизнь своих близких.



Каждый день Вы поднимаете данную проблему на всеобщее обозрение, взываете к народу и к власти. Созданная Вами организация «Фронт освобождения от кабального труда» и сеть Центров свободы приносят свои плоды, ведь «правительство пакистанской провинции признало необходимость разобраться с кабальным детским трудом на кирпичных фабриках и утвердило прогрессивный законопроект «О защите женщин» и указ «О защите детей», – сообщает “Аврорапрайз.ком”. Я считаю, что не только пакистанские власти должны задумываться и разбираться с этой проблемой. «Согласно Конвенции о правах ребенка, ратифицированной 154 странами, эксплуатация детского труда запрещена. Но, несмотря на это, труд не только массово используется на фабриках и заводах, но и становится все более распространенным явлением. По оценкам Международной организации труда, в развивающихся странах трудятся около 250 миллионов детей.», – сообщает сайт “Правда.ру”. Эта проблема мирового масштаба! Власти всех стран должны с этим бороться. По всему миру происходят такие бесчинства и с ними нужно бороться!



Я знаю, что Вы хотите расширить свою деятельность за пределы кирпичной индустрии, и для этого, как мне кажется, каждый человек должен внести свою лепту. Если никто не будет молчать, то все можно изменить.



Для меня Вы стали героем, и Вас можно назвать лучом света в темном царстве! Спасибо Вам!



С уважением, Владислав.