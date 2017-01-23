Диана Исханова. Письмо герою «Авроры»

Вы служите примером многим на благо всем



(Письмо Седа Гулам Фатиме)



Пакистан, где в настоящее время проживаете, Вы, мой многоуважаемый адресат, расположен не так уже и далеко от моей Родины – Узбекистана. Наши страны разделяет Афганистан. Прочитав короткий рассказ, посвященный Вам, получив другую доступную информацию о Вас и Вашей неутомимой деятельности на благо миллионов униженных и оскорбленных пакистанцев, жителей других стран Азии из Интернета, я еще раз поняла, что в нашем мире далеко не везде решены многие острые политические и социальные вопросы. Отмечу среди них в первую очередь использование рабского труда, унижение человеческого достоинства и эксплуатацию детей.



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Аргумент о важной роли личности в истории – его многие люди предпочитают не замечать, все-таки имеет право на жизнь. И Вы своим героическим существованием доказываете это. Вы поразили меня своим неистощимым желанием продолжить и развить дело собственного отца – профсоюзного лидера, известного в свое время в Пакистане своими левыми взглядами. Уже на заре своей сознательной жизни, в 16 лет, Вы впервые столкнулись в кабинете отца с одним из уродливых и пока что не искорененных явлений социальной жизни Пакистана – долговым рабством. И, как мне кажется, именно тогда Вы дали клятву бороться за права обездоленных людей. И Вы сдержали свою клятву.



Вы вызываете мое искреннее восхищение. Несмотря на свое высокое происхождение из рода сейидов – лиц, ведущих свои семейные корни от мусульманского пророка Мухаммада (да святится имя его) – Вы стали учить бедных безграмотных людей в деревнях, а потом стали оказывать им посильную юридическую помощь. Вас не остановили побои охранников кирпичного завода, в котором томились в рабских условиях Ваши соотечественники. И последующие жестокие покушения на Вас и Ваших друзей только закалили Вас. Несмотря на многочисленные правовые и социальные препоны, часть которых носит традиционный характер, а значит – въелись в плоть и кровь основной части населения Пакистана и многих других стран Южной Азии, Вы и Ваши единомышленники добились принятия закона, запрещающего в Вашей родной стране долговое рабство. Вас и Ваших верных друзей не останавливает тотальная коррумпированность государственной системы Пакистана в целом и ее правоохранительной системы в частности. Вы и Ваши соратники нашли выход из очень сложной ситуации. Вы и Ваши единомышленники совершаете ночные рейды на предприятия, использующие рабский труд Ваших соотечественников. И освобождаете их, даря тысячам и тысячам лиц прочные шансы на новую счастливую жизнь.



Я уверена, что данные и другие эпизоды из Вашей героической жизни станут в ближайшем будущем материалом для создания бестселлера, постановки полнометражного фильма.



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Последнее предложение, на мой взгляд, очень важно. Вы и Ваши соратники, несмотря на прочные многовековые традиции разделения пакистанского общества на касты, служите примером для представителей привилегированных страт Пакистана и в первую очередь из числа молодых в качестве образца служения интересам униженных и оскорбленных. Которые, к сожалению, в Пакистане и ряде других стран Южной Азии, в большинстве. В этом отношении, на мой взгляд, еще потребуется много усилий не только Вас и Ваших единомышленников, но и многих Ваших заинтересованных партнеров, в том числе на самом высоком международном уровне.



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Нельзя не отметить и важную роль современных средств массовой коммуникации, в части своей не замечающих в своих выступлениях - на страницах газет, в радио – и телевизионном эфире, с театральных подмостков и в пространстве Интернета - отсутствие четкого анализа, компетентных выводов, свою ангажированность. И в первую очередь в такой важной сфере, как показ деятельности героев нашей неоднозначной современности. К которым Вас можно и нужно отнести с полным на то основанием.



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В заключение хочу пожелать Вам от себя лично, а также от имени родных и близких крепкого здоровья, семейного счастья, долгих лет жизни и, конечно, дальнейших успехов на Вашем преимущественно тернистом, но таком благородном пути помощи униженным и оскорбленным соотечественникам, в целом жителям Азии.



С уважением, Диана ИХСАНОВА.













