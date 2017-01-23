Эгине Арутюнян. Письмо герою «Авроры»

Профессия, Которую Невозможно Переоценить



Если бы...



Добра Вам, доктор Том, Человек с большой буквы!



Хочу поделиться с Вами своими мыслями о самой важной профессии.



Мы искренне ненавидим войны: гражданские, религиозные, межнациональные. Все.



Сердце обливается кровью при одной мысли о беженцах, лишённых крова, о детях, лишённых родителей, которые засыпают с надеждой увидеть их во сне. Кто взял на себя право отбирать невинных деток у матерей? Кто в ответе за их слёзы и погубленное будущее, напоминающее треснувшее зеркало? А что мы делаем кроме того, что являемся сторонними зрителями и задаёмся бесконечными вопросами?



Все литературные жанры, кино, искусство в целом - своей кичливой высокопарностью - жалкая попытка донести до людей лишь малую толику правды. А ведь правда - она одна и звучит скромным словом - ДЕЛО. Вам об этом известно, как никому другому, доктор Том.



Мы безнадёжно погрязли в болоте, из которого торчат плакаты с требованиями: "Мира!", "Любви!", "Сострадания!" А спасёт нас только понимание того, что все требования должны быть направлены в свою сторону, как это произошло в случае с Вами.



Спасать жизни незнакомых тебе людей, жертвуя собственной жизнью - для миллионов из нас это всего лишь слова, обёрнутые в красивую упаковку. Но не для Вас.



История одной маленькой трёхлетней девочки, попавшей в автомобильную аварию, у которой были серьёзно повреждены жизненно важные органы, оставила неизгладимый отпечаток в моем подсознании. Ее спас хирург от Бога. О ней написали в местной газете. Будучи ребёнком, я была уверена, что хирурги - волшебники. Повзрослев, я поняла, что была почти права. Почти, потому как видя вокруг столько ненависти, перестаёшь верить в чудеса. Ничто так не портит взрослых, как утрата детской непосредственности. Но. Ознакомившись с Вашей историей, я хочу выразить невыразимую в словах благодарность - в первую очередь от себя лично, и от имени многих. За веру. За ожившую веру в чудеса. За пробудившиеся детские мечты. Теперь у меня уже нет сомнений в том, что именно ваш образ хирурга-волшебника я так красочно представляла себе тогда. Ведь кто такой волшебник? Не просто профессионал в своём деле. В мире, превратившемся в большую бочку дёгтя - это та ложка мёда, которая призвана преобразовать всю массу в добро. Не это ли волшебство?



Исторически так сложилось, что горы приютили народы, наиболее уязвимые в своей любви к каждому камню своего края. Воля, передающаяся из глубины веков, из поколения в поколение, не позволяет отступить ни на шаг там, где проливалась родная кровь. Мой народ знает об этом не понаслышке. И не так уж и важно - на каком континенте, в каком уголке ведётся война. В Нубийских горах, куда Вас занесла судьба, или где-то ещё. У войны единственный цвет - чёрный. И никаких оправданий.



Если бы...



Умей каждый из нас ценить чужую жизнь, как свою собственную, как делаете это Вы - мир стал бы светлее. Мир, в котором качество интернет-связи стало важнее качества жизни.



Я глубоко убеждена в том, что человеческий вид обречён на дальнейшее существование именно благодаря профессии Человека. Благодаря таким, как Вы, доктор Том.



И, в заключение, у меня к вам просьба: берегите себя, заботьтесь о себе. Надеюсь, Ваш пример вдохновит остальных на подвиг стать Человеком. С каждым таким Человеком наша планета приобретает новые силы для следующего полноценного вращения.



С глубочайшим уважением,



Эгине.



P.S. К письму прикреплены любовь и наилучшие пожелания исключительному Человеку, доктору Тому Катена.



