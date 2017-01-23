Наталья Шипина. Письмо герою «Авроры»

Дорогой Бернар,



Я вовсе не уверена, что это письмо в действительности когда-то окажется в Ваших руках. Еще меньше во мне уверенности в том, что мой родной язык, на котором это письмо написано, хоть сколько-то Вам знаком. Но, так или иначе, я пишу его со странным и несвойственным мне чувством сожаления. Сожаления о том, что лично сказать Вам все это возможность мне вряд ли когда-то представится.



Сказать, к примеру, что я восхищена. Но это слово настолько мелкое и, как мне теперь кажется, совершенно не емкое. Ведь уместить в нем те чувства благодарности и уважения, какие появились во мне, когда я узнала о Вас и том, что Вы делаете, не представляется возможным.



Сказать, что мне хотелось бы быть такой как Вы. Но искренности в этом будет не больше, чем в словах о том, что с края Земли можно свалиться. Просто то, что Вы делали и продолжаете делать, не только восхищает и удивляет, но и пугает самым невообразимым образом.



Мы спрятаны в пыли своих домов. Чем ближе к холодильнику, тем лучше. Ценность человеческой жизни – для нас понятие настолько абстрактное, что становится страшно. Слова пусты, улыбки неискренни, материальная состоятельность и стремление к ней «компенсируют» моральную «инвалидность» и скудность эмоций. И большинство из нас просто закрывает глаза на то, что всего лишь притворяются, что живут.



Мне хочется верить, что я ошибаюсь. Что дело в моем цинизме или незрелости, или в том, что, прожив так долго, я видела так мало. И в сущности, это не важно. Ведь я не отношусь к тем людям, чьи помыслы чисты, а поступки вызывают гордость и восхищение. Как и многие, я забыла, нужно ли быть таким человеком.



Возможно, поэтому Ваша история отпечаталась в моей памяти. Это не так и сложно – восхищаться делами людей достойных.



Всеобъемлющая любовь к ближнему, неспособность делить людей на «годных» и «негодных», смелость и граничащее с безрассудством самопожертвование – ценности, которые теперь и в книгах-то не воспевают, не говоря уже о том, чтобы они не встречаются на каждом шагу.



Да, о них рассуждают и с большой охотой люди куда более умные, чем я, и уж точно куда более начитанные. Но они не являются причинами жарких споров в кругу моих знакомых.



Огорчает ли это? Нет, не слишком. В конце концов, горячо обсуждать что-то важное и что-то важное делать – вещи отдаленные друг от друга подобно небу и земле.



Читая об ужасах, творящихся где бы то ни было, мы сожалеем и, бывает, проливаем слезы. Но изо всех сил стараемся не замечать той искренней почти жестокой благодарности за то, что это происходит не с нами и нашими близкими. И остаемся безучастными, успокаивая себя мыслями: «Я слишком далеко, чтобы помочь» или «а Я что могу сделать?». Не понимая даже, что дело не в возможности помочь кому-то, о ком прочитали в газете или увидели по телевизору. А в том, чтобы хотя бы попытаться открыть свое сердце, «заколоченное» давними обидами, бесконечными страхами и ложными ценностями.



Даже сделать это непросто, не говоря уж о том, чтобы жить этим, оттого и кажется почти невозможным Ваш титанический труд. Я лишь хочу горячо пожелать Вам не растерять той веры в людей, которой нам еще предстоит научиться. А нам – мудрости и силы духа, чтобы выбирать между тем, что правильно, и тем, что легко.



С уважением, Наталья.