Шамиль Баговеев. Письмо герою «Авроры»

Уважаемый Том. Я с нескрываемым интересом прочел вашу историю, и был восхищен вами. В мире миллионы людей, которые нуждаются в помощи, и есть миллионы людей, способные им помочь, но не делающие этого, приводя доводы о том, что есть специальные организации вроде ООН, которые должны помогать всем нуждающимся. Также они могут утверждать, что всем помочь невозможно, при этом забывая о формуле счастья – «если каждый человек поможет одному жителю Земли, мир станет лучше». Это их обывательская и во многом эгоистичная позиция. И она свойственна многим. Простым гражданам, главам государств, бизнесменам, людям сильного мира сего, которые в силах помочь, но они не спешат это сделать. Вы, Том Катена, не относитесь к ним. Вы, тот человек, который сменил зону комфорта в городе Нью-Йорк на истинный путь гуманизма. Вы служите людям, не требуя ничего взамен, и это делает вас великим. Да, именно этот эпитет применим к вам. Многие думают, что великими могут быть только цари и императоры, но это не так. Обычный человек может стать великим, если он ставит на первое место не свое благополучие, а благополучие всего человечества.



Я родился в России, которая раньше была составной частью СССР. В период деколонизации стран Африки, СССР оказывала материальную помощь недавно обретенным независимость государствам Африки, но что это была за помощь? В основном это было оружие для различных воющих группировок. Африканские солдаты получали в руки автомат АК-47 и убивали друг друга, нанеся вред мирному населению. Сколько лет длятся гражданские войны в Судане, Эфиопии, Анголе. Никто уже не помнит. И другие страны, помимо СССР, поставляли оружие в Африку, рассматривая этот континент, как сырьевой придаток западного мира, не думаю о людях. Так было всегда. С момента начала колонизации Африки западными странами сотни лет назад. И все это время вместо того, чтобы прививать «западные ценности», они нещадно эксплуатировали население материка. Нам, людям двадцать первого тысячелетия, пора одуматься и исправить ошибки прошлого в настоящем. Вы, Том Катена, как раз этим и успешно занимаетесь, принося реальную помощь людям. Подобных вам очень мало, но своим примером вы можете вдохновить многих, помогать человечеству. Ведь все мы, дети планеты Земля, а значит братья и сестры.



Прочитав вашу историю, я узнал, что у вас была вполне благополучная жизнь. Вы жили в Нью-Йорке, играли в американский футбол, получили степень по архитектурному проектированию, но это не помешало вам бросить все и уехать в Африку. Мне очень хочется знать, что побудило вас это сделать? Какое событие перевернуло ваше мировоззрение. Возможно, подошла к концу одна из глав вашей жизни и вам необходимо было начать новую. Или может с самого рождения судьба готовила вас к этому. Когда вы покинули Нью-Йорк, начался ваш долгий путь, который невероятно труден и опасен, но от этого он и более весомый. Вы тот человек, который привез в Африку частичку добра в себе, и огонь, способный осветить черный континент и освятить себя. Мой любимый роман «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, где главный герой врач, мой лучший друг учиться в медицинской академии. Профессия врача, одна из самых важных в жизни. Вы не только спасаете людей, а кто спасает одну жизнь, спасает весь мир, но и дарите людям надежду. Том Катена, вы вдохновили меня на подвиг. И теперь я знаю, что окончив университет, заведя семью и потомство, поработав где-нибудь несколько лет, я пойму, что пора сделать что-то стоящее и начать по-настоящему помогать людям. Или быть может не ждать, а отправиться уже сейчас в долгое путешествие, и тогда у меня будет больше времени на служение человечеству. В общем, надо подумать. В любом случае, Том, спасибо, что вы есть. О вашей истории должны узнать как можно больше людей, я расскажу всем своим знакомым, что есть такой человек в мире, как вы, один на миллион.