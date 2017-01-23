Александра Шахмурадян. Письмо Маргерит Баранкитс

«Большие надежды.»



Опять выстрелы.



Все побежали, я стою…может хватит, я устала. Куда ни бегу: дорога приводит сюда. Выхода - нет! Кажется, я не различаю больше цветов: все серое. Зачем все это? Кому могло понадобиться так издеваться и мучать меня? Неужели мой бег по безвыходному лабиринту может доставить радость и наслаждение кому- то? Кричу: ‘’Я сдаюсь! Помогите!”. Тишина… ничего.. крики и вопли… Каждый раз начинаю утешать себя и представлять будущее. Я буду учиться в лучшем университете. Дома меня будут поддерживать мама и папа. У меня будут друзья и большие надежды… Потерпи еще один день, говорю себе…сколько лет уже….



Я бегу не оборачиваясь. Вдоль меня течёт красная река. Кровь темная, липкая, не моя. В ушах шум и все мои шрамы, ожоги, мурашки я помню; забываю я лишь, что жива, когда сплю, а когда не сплю, я не знаю, не помню, не различаю сна от яви. Но, иногда так ясно все, что становится страшно: забитые землёй глаза и пальцы без костей, и глаза без век, и без кожи тело, и изо рта течёт густая, чёрная смола. Воздух со вкусом гари и свет в полоску: нет ни неба ни земли, всё летает, все шумит, опасность везде, горит всё и все проходит через меня, через нас и выходит через уши, нос и рот. Целое стадо животных с огромными рогами и много глаз, которые смотрят в сторону , вверх… застывшие, как тусклые стеклышки…..миллионы людей, миллионы людей и я.



Кто наградил меня этой болью, да и за что? За свои 19 я не успела никого убить или покалечить, я не разрушила ничего потому, что только начала создавать себя. Там, где – то живут такие же, как я. Они радуются простым вещам: рассвету и теплу солнца, они ходят в кафе с подружками и изнывают от безделья, раздумывают какое платье надеть, не знают, что выбрать. Я не похожа на девушку. Я забитое существо с искаженным лицом. Я устала от страданий и голода. Я не смогу совладеть с собой если кто -то достанет хлеб из сумки. Стакан чистой воды сниться мне, я пью и не напиваюсь, и просыпаюсь от жажды. Может, когда -то у меня и были силы, я знала, что всего добьюсь, но теперь, я не могу даже убить себя, чтобы освободить от боли в сердце. Эта постоянная тревога сделает меня сумасшедшей. Я ненавижу салюты, от которых все радуются. Я шарахаюсь, если кто кашлянет. Зачем жить такой ? Я никому не нужна. Никто не будет ждать меня домой и беспокоиться, когда опаздываю, никто не спросит голодна ли я и где болит. У меня не будет друзей, потому, что никто не захочет лечить мои раны. Я не буду бороться за свободу потому, что могу идти на все четыре стороны. Никто не будет радоваться моим успехам и не обнимет при очередной неудаче. Я поднимаю руки и тянусь к вам, спасите меня! Посмотрите в мои бездонно - пустые глаза и скажите то, что заставит идти дальше и верить в человечество, верить, что и я родилась не просто так , а для простого человеческого счастья, что и меня такую безобразно покалеченную ни за что, кто -то захочет полюбить и обнять.