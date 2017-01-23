Лилит Саркисян. «Письмо героям Авроры»

Доброго времени суток, Маргарит Баранкитс, Седа Гулам Фатима, Том Катен и Бернар Кинви.



Письмо, пожалуй слишком личный жанр. Сложно, не зная человека, найти верные слова и тронуть его до глубины души, делиться своими мыслями и переживаниями, ждать и надеяться на ответ. Поэтому я даже не буду пытаться написать отдельное обращение. Пишу всем, кто видит и читает это открытое сообщение.





Что отличает мечтателей от реалистов? Ответ прост: вера в лучшее и надежда, которую вы – мечтатели, дарите нам - реалистам. Я не могла написать лишь одному из вас, я не смогла выбрать адресата, потому, что всех вас объединяет вера, надежда и человеколюбие. Это понятно, об этом и не стоит говорить. Об этом говорят ваши поступки. Вы каждый день слышите слова благодарности в свой адрес, хотя и не ждете ничего в ответ. Просто делайте то, что вам нравится, то, в чем видите смысл и делаете это смыслом и для нас. И я хочу вам сказать спасибо, за то, что вы есть и, как бы это не было банально, спасибо за то, что делаете этот мир чуть лучше.



Конечно, все беды невозможно преодолеть, это просто не в силах человека, даже такими добрыми поступками, которые вы сделали для нас, человечество, по-прежнему, катится куда-то в бездну. И я решительно не понимаю этого: вижу эту бездну, но не хочу в нее верить.. это в состоянии сделать только сильный человек. Я называю Вас всех сильными людьми потому, что жизнь предполагает смерть. Да, именно по этой причине. Жить может и слабый человек, но видеть и находиться рядом со смертью, принимать ее, видеть мучения людей, помогать им, давать надежду, пожалуй, дано лишь сильному человеку. Сильным людям. Вам. Помимо слов благодарности, у меня есть лишь только одно желание.. немного длинное, немного детское, немного мечтательное, но это же желание, и думаю, что у вас похожие мечты, иначе мы бы с вами, со всеми, никогда бы не «поговорили», даже посредством вот этого, открытого письма.. Так вот оно, мое послание людям, которые ценят жизнь:



Я хочу мира. Хочу, чтобы все было на своих местах. Хочу, чтобы молодые жили, молодые творили, чтобы молодые не умирали раньше времени. Хочу, чтобы матери со страхом не провожали своих долгожданных сыновей в армию, хочу, чтобы молодые отдавали свою воинскую обязанность не ценой жизни и слез своих родных. Хочу, чтобы по ту сторону границы, точно такие же молодые тоже жили, творили, любили. Хочу, чтобы и их матери не оплакивали своих сыновей. Хочу, чтобы дети росли не на руинах своих домов или умирали, вынесенные морем на чужой берег, а играли в своих песочницах, гоняли по двору мячик и, если надо, дрались за свою первую любовь. Но только не умирали. Хочу, чтобы каждый из нас был достойным гражданином своей страны, чтобы не просил милостыню где-нибудь в центре другого государства и не терял собственного достоинства из-за денег и острой нужды в выживании. Хочу, чтобы людей не использовали в качестве пушечного мяса. Не хочу жертв больше. Хочу с «неопаской» читать новости, хочу, чтобы жизни было больше, чем смерти. Хочу, чтобы всеми нами нелюбимые понедельники повторялись из недели в неделю, пускай будут, пускай мы будем злиться, пускай будем недовольствовать, бунтовать, протестовать, нехотя идти на работу, но пускай мы все будем жить. Жить в дальнейшем без страха. Без боли. Без страданий. Ведь наше поколение уже, пожалуй, и так проклято..



Если бы таких людей: людей бесстрашных, людей, похожих на Вас, было бы больше, мое желание, пожалуй, осуществилось..



Спасибо Вам. Просто спасибо.



С уважением и благодарностью за добро, Саркисян Лилит из города Ереван.