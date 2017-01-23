Валентина Шунтикова. Письмо герою «Авроры»

Дорогая Маргерит! Вы - мой герой!

Не знала я раньше о Судьбе непростой.

Казалось, что в наш весьма развитый век

Не должен совершать убийства человек...



Вы - пример смелости, состраданья, любви.

Я плакала, читая, что видели Вы.

И преклоняюсь пред миссией Вашей.

Было так страшно... Но решили однажды



Спасать людей жизни. Великое дело.

Вы сильны духом. Вы сильны телом.

Любовь правит Вами, Вы дарите счастье,

Полотно мира своей краской украсив.



Мне близки Вы - Человек с большой буквы,

"Гражданин мира": красивая, мудрая!

Пишу из глубинки - сибирского города.

За окном - снегопад, и чуть-чуть даже холодно.



Но от миссии Вашей тепло так на сердце -

Вы дарите счастье, дарите шанс им согреться...