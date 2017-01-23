Ника Варданян. Письмо герою «Авроры»

Здравствуйте, Уважаемый Том Катена. Хочу начать свое письмо с выражения Вам огромной благодарности за все, что вы делаете для Земли. Ведь, спасая жизни населения Южного Кордофана, Вы своим примером вдохновляете и других людей на всей планете на совершение добрых поступков, на стремление найти настоящего себя в жизни и определить свою роль. Конечно, никакие слова благодарности не способны сравниться с тем большим делом, над которым Вы трудитесь ежедневно, и тем не менее, воспользовавшись случаем, хочу посвятить Вам свое стихотворение, прочитав которое, окружающие люди тоже узнают о Вас и о Вашей удивительной жизни. И кто знает, возможно, каждый из нас, вдохновившись примером вашего уникального жизненного пути, станет чуточку добрее.



Нельзя вовек забыть людей,

Чья миссия бесценна и священна;

Чья жизнь полна благих идей -

Таков и Том Катена.



Признаться, жаль, что мы не всех

Услышать и узнать героев можем.

Но для него не слава есть успех,

А помощь всем прохожим.



Ведь перед ним иная цель:

Ни деньги, ни богатство,

Ни посвящение статей,

Ни власть и ни магнатство.



Другой мечтой Том одержим –

(Реальность не всегда ведь нега)

Мечтою помогать другим,

Достойной человека.



Но путь его не так-то прост,

Жизнь многое открыла

(Как небо освещают гроздья звёзд).

И вот… как это было.



О детстве Тома я, увы,

Не знаю слишком много.

Но, что касается корней,

Том родом из Нью-Йорка.



Он с детства отличался добротой,

Был щедрым по своей натуре.

Казалось… юный, молодой,

Но он уже имел награды в спорте и архитектуре.



Но, знаете, талант не провести,

Как ни зарыть его, он вырвется наружу.

Том сразу осознал и смог уйти

В то дело, что ему и людям греет душу.



Так, не прошло и пары лет,

Как по веленью собственного сердца

Он укрощает медицинский факультет

И открывает в будущее дверцу.



Проходят годы, вместе с тем приходит опыт,

И тут как тут замысловатая судьба.

Она, хоть жадная, но многого не просит,

Вот только Том собою жертвует сполна.



И, оказавшись в Южном Кордофане,

В провинции среди Нубийских гор,

Он действует так, как и горожане,

То есть всем обстоятельствам наперекор.



«Люди холмов» отрезаны от мира,

Гражданская война идёт из года в год.

Но здесь народ воистину решительный,

Не сломленный под натиском невзгод.



А Том Катена с самого рождения,

Как признается, счастлив есть вполне.

Поэтому, по собственному убеждению,

Помочь обязан людям на войне.



Уж много лет, как доктор Том

Работает без устали в больнице.

О нём беседуют, как о святом:

Он один врач на всю опасную границу,

Готовый стать «живым» щитом.



***



Четыреста тридцать пять коек,

Но полмиллиона больных.

Это не просто списки

Раненых, но живых.



Столько людей принимает

Известный нам доктор Том.

Единственный врач успевает

Быть персональным врачом.



И каждый из полумиллиона

Совсем не случайный жилец,

А, как отмечает доктор,

Решимости образец.



Который во что бы ни стало

Не покидает дом,

Отчаянно защищая всё,

Что осталось кругом.



И, мужеством сим вдохновленный,

Здесь остаётся Том,

Надолго или навеки

Оставляя свой прежний дом.



И пусть он давно не видел

Ни родителей, ни друзей,

Но отнюдь никогда не стыдится

Второй семьи своей.



И сколько его ни звали

В Нью-Йорк вернуться назад,

И деньги ему обещали,

Но он отвечал, что богат.



Богат, но, скорее, духовно,

Готовый надеждою стать.

И всё, что уже прожил Том,

Он не готов променять.



Учиться жизни не поздно,

И он, безусловно, сумел.

Для этого нужно немного…

Живущих с надеждой людей.



Которым чуждо отчаяние

И обвиненье других.

Нельзя сказать, что случайно

Том встретил людей таких.



Нельзя сказать, что случайно

Читаем о Томе статьи.

Ведь многих людей вдохновляет

Пример его новой семьи.



Нельзя сказать, что случайно

Он не в далёкой Отчизне.

Ведь врач – это не профессия,

А целый образ жизни…