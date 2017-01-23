Рита Волкова. Письмо герою «Авроры»

Уважаемый, Доктор Том!



Сердечно поздравляю вас с получением денежного вознаграждения премии Aurora Prize «За исключительный вклад в дело сохранения человеческих жизней и продвижения идей гуманизма» и не расстраивайтесь,что вы не стали лауреатом!



Очень жаль,что вы не присутствовали на церемонии лично! Дело в том, что этот день очень значим для всех жителей Еревана - сто один год тому назад свершилось «Великое Злодеяние» - начался геноцид армян,организованный в 1915 году на территориях, которые деспотично контролировала Османская империя. Армяне подверглись не только массовой депортации в места, где нечеловеческие условия жизни неминуемо вели к смерти, но и жесточайшей физической расправе. И теперь от лица всех выживших в геноциде армян и в знак благодарности спасителям эта премия будет присуждаться ежегодно!



Я понимаю,что вы не смогли приехать потому, что беспокоились за своих пациентов, ведь все медицинские обязанности лежат на ваших крепких плечах!



Помнится,что вы в каком-то интервью западным СМИ рассказывали,что работаете каждый день, порой и по двадцать часов, без выходных в полевых условиях без современного медицинского оборудования, зачастую без электричества, телефонной связи и водопроводной воды, а обслуживаете вы более 750 тысяч человек несмотря на то, что в вашей небольшой больнице всего 435 коек!



Если бы каждый современный человек, как и вы, ощущал бы такое же «врожденное» чувство христианского долга в помощи другим людям, мир бы несомненно стал лучше! Ведь любой из нас, имея крепкую любящую семью и хорошее университетское образование зачастую заботится только о самом себе! А вы с любовью Иисуса Христа лечите жертв этой беспощадной гражданской войны, делаете операции в тяжелых полевых условиях, даете новую жизнь, разрешив рожениц от бремени, а ещё терпеливо обучаете своих сотрудников необходимым медицинским навыкам. Несмотря на то, что «жители холмов» достаточно гостеприимны к вам и делают всё возможное, чтобы доктор Том чувствовал себя «в своей тарелке», относительно здоровья они весьма суеверны и обращаются к местным знахаркам за оздоровительными ритуалами, игнорируя порой ваши услуги.



Это невероятное мужество оставаться в этой «горячей точке» по собственному желанию, но я знаю,что у вас есть свой собственный план на этот счёт - добиться стабильного медицинского обслуживания в этом месте. А ещё несомненно вы обладаете огромной духовной силой потому,что вы не дрожите за свою жизнь, считая, что можете продолжать своё дело, пока Бог позволяет вам оставаться на этой земле!



Вы абсолютно правы говоря,что каждый человек вносит свой собственный посильный вклад в борьбу со злом: одни ведут переговоры с политиками, другие жертвует деньги, но самое важное для всех — это никогда не сдаваться.



Вы ставите нам в пример «жителей холмов»: матерей, потерявших детей; мужчин, обгоревших до смерти; детей, потерявших ноги из-за осколочных ранений. Все они исполнены надеждой или, как вы это называете, «железной решимостью». Именно это светлое чувство помогает им выжить.



И вы призываете всех, какой бы расы и веры мы не были, заботиться о других, чтобы внести свой вклад! И ваш призыв несомненно работает! Будущие врачи всего мира называют вас источником вдохновения потому,что именно ваш опыт даёт понять что такое настоящая медицина.



Искренне хочу пожелать вам и «жителям холмов» чистого мирного неба над головой, а также чтобы вы поскорее закончили строительство детского отделения больницы! И, пожалуйста, берегите себя, ведь, если вы ослабеете от донорства крови или заболеете смертельной лихорадкой кто же будет помогать этим несчастным людям под ливнями пуль и градом снарядов.



P.S. Я рада, что существуют такие самоотверженные люди, как вы, Доктор Том! И благодаря премии Aurora Prize я узнала о вас и о ваших многочисленных пациентах.



С уважением, Рита.