Сафия Хамид. Письмо герою «Авроры»

Закройте глаза и представьте, сейчас раннее утро, небо такое голубое, словно кто-то ловил сачком бабочек и нечаянно собрал им все облака, вы делаете глубокий вдох и легкие наполняет запах свежей росы на молодой зелени и терпкий аромат цветов. Вам слегка холодно, летний ветерок щекочет кожу, вы закидываете голову и подставляете лицо теплым лучам, только взошедшего солнца.



Резкий грохот на дороге, вы оборачиваете голову, это автомобиль едет по испещренной выбоинами земле. Вы понимаете, что сейчас произойдет, и ваше сердце начинает биться быстрее, дышать тяжело, будто в легкие положили груду камней, на ваших глазах обезглавили человека, который живет через улицу, за вами гонятся и рассекают до крови голову мачете. Кровь застилает глаза, но вы все равно видите, как расчленяют и сжигают заживо людей, которых вы знаете лично, членов вашей семьи. Ваши ноги подкашиваются от бессилия и страха, вы падаете, веки тяжелеют, опускаются, темнота.



Вчера я не знала о вас, Мергерит Баранкитс, и о том что вам пришлось пережить, а сегодня вы вдохновляете встать и идти сражаться со всем миром, строить школы и заниматься не только насущными проблемами. Прямо сейчас я покупаю книгу о социальном предпринимательстве, а в следующем месяце официально уволюсь с работы, чтобы заняться проблемами образования.



Самой священной вещью всех мировых религий является книга, а книга-это знания. У христиан – это Библия. У мусульман - Коран. У евреев - Тора. В буддизме – это Трипитака. В индуизме - Веды. Образование-это опора человечества, испокон веков. И Вы Мергерит, один из тех людей, что держат своими руками эту опору и не дают ей рухнуть. Спасибо за это.



Большинство людей беспокоятся лишь о накоплении богатства, иногда преуспевая в этом настолько, что не смогут потратить его и за десяток жизней, забывая, что самым дорогим для человека является то, что есть в человеке, а не то, что у человека есть. Но Вы Мергерит, не дает нам об этом забыть. Спасибо за это.



Жаль, что во всех странах есть налоги, которые идут на покупку оружия, но нет таких денег, на которые покупали бы воду и еду для, тех, кому она не по карману. Дом, запах еды, теплая постель, чистая вода - настолько привычные для большинства людей вещи, что они не задумываются, что у кого-то этого нет. Но Вы Мергерит, об этом нам всем напоминаете. Спасибо за это.



Дорогая, Мергерит, дорогая дорогая Мергерит, в тяжелые для вас минуты помните, что вы и ваш народ, словно стая птиц, улетевших на время холодной зимы из родного дома, но не переживайте, ведь даже за самой холодной зимой всегда наступает весна. И в эту весну вы услышите радостный смех детей, воздух будет пропитан ароматом дождя, птицы будут петь свои самые лучшие песни, солнце будет греть мягче объятий матери, а в глазах людей будет светиться надежда.



Хотелось бы мне сказать вам это лично, но все же - Спасибо вам Мергерит.