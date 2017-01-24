Вероника Найданова. Письмо герою «Авроры»

Уважаемая Маргерит!



История вашей жизни заставляет по-новому посмотреть на свои приоритеты, подвергнуть сомнению свои принципы и идеалы, к которым ты стремилась всю жизнь. Меня зовут Вероника, работаю я в обычной школе учителем начальных классов в Республике Бурятия в небольшом приграничном городке Кяхта. Но до этого я отработала год воспитателем в центре помощи детям, оставшихся без попечения родителей (по своей сути этот тот же детский дом). На сегодняшний день в этом центре содержится 95 % детей, у которых родители лишены родительских прав т.е там содержатся дети при живых родителях. Несмотря на возраст – 5 или 16 лет ребенку - они жаждут вернуться в свои семьи, к маме, понимая, что их ждет не самая лучшая жизнь – голодная, без материнской любви и ласки. Понаблюдав и пообщавшись с такими детьми, понимаешь, что надо переломить такую тенденцию, когда родители безответственно относятся к своим детям и притом кардинально. Не должно быть так, чтобы мать бросала своих детей. Я считаю, что главным строителем семейного очага является женщина. Для детей она всегда будет самым близким и самым любимым человеком. А для мужа верным помощником и добрым советчиком. Но сегодня многие женщины, бросающие или променявшие своих детей на наркотики, алкоголь, секс, забыли, что означают такие слова как мама, жена, любовь, забота. Основной проблемой для большиснтва из них является злоупотребление алкоголем. В погоне за призрачными иллюзиями о состоятельности своего бытия, они пропивают день за днем жизненные ценности. Забывая про дом, про детей, про свое человеческое достоинство. А когда-то они наверняка мечтали о другом будущем. Но столкнувшись не с глобальными проблемами, не как у вас, когда дети болеют неизлечимыми болезнями, страдают от насилия, а от своей бездеятельности или лени, ищут легкие пути существования. И что делать с такими матерями, женщинами, которые ждут детей? Какую кнопку нажать в их голове, чтобы они задумались о своем предназначении. На них не действуют судебные приговоры, административные штрафы. Подвергать их народному презрению и взывать к совести – это уже не те способы, которые могут изменить этих людей. Таким людям нужна помощь в осознании своей роли в этой жизни. Не на бумажке, не в проекте, а реальная, которая хоть ненамного изменит их восприятие мира. Уважаемая Маргерит! Вы правы, что «Любовь преодолевает все препятствия. Даже если у нас ничего нет, мы можем подарить другим смех и нежность». В нашей ситуации также возможно подарить надежду тем детям, чьи родители, существуя в параллельном мире, вернутся к ним заботливыми, любящими, бескорыстными мамами и папами. Что же нужно для таких прекрасных метаморфоз? Не знаю как с отцами, но с матерями нужна скрупулезная работа психологов, социальных педагогов. Они должны помочь этим женщинам выудить из их помутненного сознания материнские чувства, научить любить на примере вашей жизни. Если на это мы и дальше будем закрывать глаза, то мы можем потерять тех детей, которые заполняют различные реабилитационные центры. И только любовь родной мамы может согреть их очерствевшие сердца.



Спасибо Вам, Маргерит, что вы есть и дарите счастье детям, которые нуждаются в любви и заботе. И являетесь прекрасным примером для нас, тех кто хочет что-то изменить в нашем обществе.



С уважением, Вероника Найданова



