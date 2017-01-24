Ситора Махсудова. Письмо герою «Авроры»

Дорогая Седа, я начну с того что вы человек, который всегда готов помоч людям нуждающимся в помощи.



Тем чем вы занимаетесь сегодня это достойно уважения и преклонения.Смотря ваш видеоролик ваши слезы,вашу боль и все видно что вы чувствуете ,что чувствуют рабы.Мне казалось что вы не как все и очень стараетесь чтобы спасти всех .Вы сказали, что «я спасу сколько смогу» это очень ценние слова. Я уверена что у вас все получится и скоро вы остановите Мафию кирпичних фабрик и осободите всех.



Вы очень сильная женщина, потому что не каждая женщина может как вы и не все способны на такой поступок. Вы помогаете людям подвергая свою жизнь опасности и уделяя больше времени чужим людям, чем своим детям, я считаю что это героический поступок. Все думаю если бы на свете было бы больше людей похожих на вас то мир стал бы еще лучше.



Свобода человека это что то бесценное в этом мире. Рабы - это люди которые не распоряжаются своей жизнью. Когда я прочитала про маленькую девочку, у меня текли слезы и я все думала, почему они должны так поступать с детьми, придет время когда судит всех только бог. Эти дети которые должны жить в спокойствии, и они еще не понимают, что такое «жизнь». То что жестокие люди существуют, мы просто где-то читаем или смотрим, но на самом деле не поверим, пока это не случится именно с нами.



80 тыс человек, которых вы спасли - это не малое количество людей, которые каждый день десятками молятся за ваше здоровье. Несмотря на эти все жестокости человечества, мы встречаем людей, которые просто готовы отдать свою жизнь за нас.



Вы женщина достойная уважения, я тоже присоединяюсь к этим людям и скажу вам огромное спасибо за то, что вы выбрали не простой путь в жизни и низкий вам поклон! Берегите себя!



С Уважением, удивленная девушка по имени Ситора из Сибири.