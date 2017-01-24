Александр Лапенков. Путь на вершину

Моё письмо несгибаемой Седе Гулам Фатиме, женщине, дарящей людям надежду



Уважаемая Седа Гулам Фатима!



Посмотрите только на этот мир: он бессмысленно прекрасный, абсурдный, гениальный!



Он ведет до конца, до конца жизни. И в нём есть такие создания, как люди. А среди них есть такие прекрасные творения, как Вы. На Ваших плечах лежит бремя, которое гнёт Вам спину и тянет вниз. Это камень Вашей жизни, который вы катите вверх, на вершину, на Олимп человеческого подъёма.



В этом кроется смысл жизни.



Неутомимая Седа Гулам Фатима! У Вас огромная сила воли и сострадательное сердце!



Человек катит вверх камень и, останавливаясь, на секунду теряет бдительность. Камень падает вниз. Человек снова начинает свой тернистый путь к вершине. И снова фиаско. Начинается долгое падение. И вот человек лежит. Из последних сил он пытается подняться и встает. Берет тот камень и катит снова вверх.



И снова поражение.



Это продолжается бесконечно ...



Это крест человеческого бытия.



Если человек добросовестного выполняет свою работу, если человек из последних сил катит вверх свой камень и несёт не сгибаясь свой крест - будет ему вознаграждение ... Обязательно будет!



Непокорная Седа Гулам Фатима! Вы яркая и динамичная оптимистка!



Шли два человека вверх и несли на своих плечах крест. Когда шли низменностью – оба смеялись. Когда спускались к реке – обоим было легко. Но вот выросла перед ними гора. Первый обратился к Богу: «Господи, помоги мне, уменьши вес». Бог помог. Второй же нёс свой крест медленно и не просил помощи, он знал, что не всегда будет тяжело.



Услышав, что крест уменьшился, первый человек просил Бога, чтобы тот помог, ещё раз и ещё раз ...



Вдруг перед людьми выросла пропасть.



Первый человек споткнулся и упал в ад. Второй, тоже споткнулся, но его крест упал и образовал мостик, спас человеческое существо.



Это и было вознаграждение за добросовестный труд, эта награда – жизнь. Сама жизнь расставляет все точки над «i» ...



Очень жаль, что я не могу увидеть Вас лично, но надеюсь, что моё письмо Вы получите. В любом случае знайте, я считаю, что Вы достойны всех наград мира.



Я и мои сверстники никогда не забудем о Вашем выдающемся вкладе в дело сохранения человеческих жизней и с большим уважением преклоняем перед Вами колени.



Александр Лапенков, г. Москва.