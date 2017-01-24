Евгений Полевиков. Письмо герою «Авроры»

Здравствуйте, Том Катена.



Время летит вперед. В современном мире многое изменилось и продолжает меняться. Но ответ на вопрос, который всегда будет волновать людей, остается неизменным.



Помощь другим прежде всего делает человека человеком, потом уже христианином, мусульманином, православным или кем-то еще.



Конкретно же в вашем случае, Том, вы помогаете не только физически, но и морально. Давать людям надежду это уже не просто человечность, а героизм. Во все времена людям нужны были герои скорее не для восхищения, а для надежды.



И. А. Бродский писал: «Тот, кто борется с носителем Зла, автоматически становится носителем Добра». Я бы хотел немного изменить эту фразу. Тот, кто несет Добро, автоматически борется со Злом. Мы долгое время можем рассуждать о мотивах политиков или военных деятелей. Потому что, как правило, их действия требуют всегда каких-то пояснений. Из-за чего в таких случаях мнения о добре и зле расходятся. Но спасти человекую жизнь- это хороший поступок, который не нуждается в каких-либо пояснениях. Не смотря даже на чьей вы стороне.



Война забирает не только жизни. Война также отнимает и детство. Очень важно, чтобы дети увидели в войне не только страх и горе, но и мужество, и доброту. Людей, которые продолжают верить в лучшее, не смотря на все трудности.



Я выбрал медицину своей профессией. В основном потому, что это благородно. Но сейчас я понял, что быть врачом, это значит еще, что главной целью жизни является помощь другим людям.



Известный врач Н. И. Пирогов писал: «Быть счастливым счастьем других – вот настоящее счастье, вот жизни земной идеал». Можно сказать, что я вам завидую, Том. Вы намного ближе к счастью, чем я. Вы дали ответ на вопрос: «Что значит быть счастливым?».