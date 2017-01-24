Анна Соколова. Письмо Маргерит Баранкитс

«Дорогая мадам Баранкитс, как много я думала о разнице между словами «жалость» и «сострадание». И пришла к тому, что жалость унижает того, кому она адресована, а вот сострадание…



Сострадание – странная величина. Непонятно, откуда оно рождается, неизвестно куда уходит. Но я точно знаю, что на смену ему приходит смирение. Так было, когда я работала вожатой в детском лагере с детьми-сиротами. Отряд был разный по возрасту и социальному положению, такая сборная солянка. Там были те, кто жил с родителями в крепкой дружной семье, и те, кого усыновили – взяли в большую семью вместе с другими такими же ребятами. Отличалась ли эта жизнь от жизни в детдоме? Дети говорили, что нет. Было даже хуже. Денег, которые платило за них государство, хватало только на еду, да и то на самую простую – картошку и макароны. Мяса, фруктов, сладостей они не видели. Обо всем остальном - одежде, игрушках, средствах личной гигиены – речи уже не шло.



На одном из «Вечерних огоньков» в лагере мы разговаривали о семьях – кто откуда, и о том, о какой семье мечтает каждый из них. Как сейчас помню всю девчачью палату № 7 – брюнетка и умничка Янка, рыжик-Юлишна, белокурая и сдержанная Виктория – настоящая королева.



Моя Настя родилась в тюрьме. Ей было 15 лет, она картавила и рисовала, как бог. Она всю жизнь жила у тетки и поклялась на свече «Вечернего огонька», что никогда не бросит своего ребенка.



Максим и Алена – сводные брат и сестра. В их семье добрый десяток разновозрастных приемных, как и они, ребят. Фамилии разные, зато спят на одной кровати и одежки друг за другом донашивают. Едят только утром, реже – днем. Мама работает на трех работах, папа – пьет.



У Коли родных брата и сестру отдали в разные семьи. Он всю смену ходил за мной и говорил не переставая. И однажды сказал то, о чем думал каждый из детей – и семейных, и приемных.



- Нас родители отправили в лагерь, потому что мы им не нужны. Маленький мальчик 12-ти лет высказал то, чего на самом деле боится каждый из нас. Быть ненужным. И прежде всего – своим родителям.



Наша встреча с ребятами пришлась на конец августа, на севере Урала в это время уже не жарко. И тем не менее, Коля ходил в болоньевых шортах и разбитых кроссовках на босу ногу. Или в тряпичных тапках. Больше родители ему ничего с собой не собрали.



- Наверное, ты ненавидишь родителей? – спросила я Колю.



- В детском доме еще хуже было, - ответил Колька, протягивая мне горсть ягод. Я взамен отдала ему свою. – К тому же каждое лето в лагере живу все смены, уже привык.



- Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? – спросила я, поворачивая от стадиона к корпусам лагеря.



- Водителем. Буду ездить везде. И вас с собой возить.



Все мы в том августе получили свои уроки. Все, кроме тех, в чьи семьи возвращался мой «СМЭШ». Родители, в чьих нетрезвых руках находится сейчас жизнь Кольки и многих других ребят, получили только льготу на путевку. Ну и компенсацию за каждого ребенка. И получают её до сих пор. Но любить своих приемных чад сильнее они не будут и за большие деньги. Откуда же в сердцах ребят выживет маленький росток доверия, который мы попытались в них возродить в августе того странного года…Того странного года, когда я впервые задумалась о разнице между жалостью и состраданием…



Тогда наступило смирение. Так надо кому-то свыше. Так нас учат. Жить».