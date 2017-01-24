Кира Иршкова. Письмо Бернару Кинви

Бернар, знаете, я никогда не писала письма и не верила в Бога. Но познакомившись с Вашей историей, решила что-то в своей жизни поменять. Бумага и перо, да обретённая вера тому доказательство.



Бернар, ведь Вы меня совсем не знаете и вряд ли когда - нибудь узнаете, но, да оно и ни к чему, сейчас я просто мысль; мысль, которую мы, те, кто еще верит в добро и любовь, хотим с Вами поделиться, крикнуть: «мы здесь, никогда не сдавайтесь», ведь в отличие от нас, безмолвных и обезличенных, собранных в одном этом письме, Вы, Бернар, не просто имеете голос, у Вас достаточно смелости и силы, чтобы его применить.



Однако голос должен вторить Действию. Как много человек болтает и как мало делает из того, что делать действительно необходимо. Гармония между благим словом и вторящим ему делом и есть добродетель. Ваши принципы, которым Вы верно следуете, и Ваши, Бернар, мольбы – наверно и есть послание Бога. Это Свет, который подарил новую жизнь стольким людям.



Вера и Свет, после Вас я поняла, что это такое. Как много жестокости и злости оправдывалось верой, извращалось само это понятие, выворачивая семантику слова наизнанку. А ведь «в начале было Слово… и Слово было Бог». И Слово это вмешала столько любви, сколько вряд ли найдется в сердце современного человека, привыкшего думать только о себе, только об удовлетворении вечно сосущей воронки потребностей. Но в Вас она нашлась, и несмотря на давление обстоятельств как личного, так и социального характера Вы не только смогли пронести этот Свет нетронутым, Вы зажгли сердца миллионов, Вы зажгли наши сердца. Это великий дар, Бернард, дар вдохновлять.



Наверняка простого камиллианца удивила названная цифра, но прошу Вас, поверьте, поверьте в нее так же просто, как я поверила Вам. Мы все едины, и бьющиеся сердца выживших в Боссемптеле бьются в унисон со всем миром, мы дышим одним воздухом, мы ходим по одной земле, мы смотрим на одно небо, и оборвись жизнь там, боль пронзила бы нас здесь.



Распри, обида, ярость заставили наших братьев и сестер ослепнуть. Люди забылись, потерялись в бессмысленном столпотворении, руководствуясь таким гнилым чувством как отмщение. Но нам свойственно теряться и наощупь брести в темноте, путая предметы, подменяя понятия, заменяя значения, и я не говорю о том, что частенько в лабиринтах заблуждения нас запутывают специально. Но провидение, судьба, фортуна, стечение обстоятельств, да еще много имен можно давать этой силы веры и любви, посылается таких как Вы, тех, которые со смирением, любовью и невероятной силой духа встречают озлобленных, ослепших, отчаявшихся людей. В Вас летят палки и черное злословие, Вас наверняка обуревают сомнения и страх, ведь Вы обычный человек, но даже шагнув назад, Вы знаете, что есть нечто большее, чем страх, есть нечто более сильное, чем сомнение. Есть Любовь к Ближнему и есть Вера в Общечеловеческое.



Пока существуют такие смиренные борцы за свободу человеческого духа, я уверенна, у нас есть будущее, и Вы доказали это, подарив это будущее стольким заблудшим человеческим детям.



Бернар Кинви, спасибо.



Спасибо за Вашу веру, спасибо за Вашу любовь.



Я чувствую ее даже здесь.



Голос от куда-то из закоулков России.