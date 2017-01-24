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Бинета Арутюнян. Письмо герою «Авроры»



Человеку - Ангелу
Тому Катена

Ведь горы так близко к Богу.
Так краток чей-то путь.
Пропитана кровью дорога,
Хотя и не в этом суть.

Есть люди вдали от неба,
Прикованные к земли,
Но в Богом забытых дебрях
За жизнь воюют они.

Такие, как Том Катена
Не такие, как я и ты.
Их выбор давно уже сделан,
И сожжены все мосты.

Не стабильность, слава иль быт,
Иль добыча насущного хлеба.
Этим ангелом руководит
И дорогою служит к небу.
 
Его святость в том состоит,
Что оставив удобства, уют,
Он мечтою одною горит-
Создать для больных приют.

Хоть и больше в разы больных,
Нуждающихся в заботе,
Наш Том, на подобие святых,
Предан своей работе.

Ведь врач - это выбор судьбы.
Не просто досуг, работа.
И если врачем станешь ты,
Крестом твоим будет забота.

В горах, лесах и морях
Служить без устали людям.
Уж если забыл ты про страх,
Просить за тебя Бога будем.

Пусть рук  у тебя только две,
А жизнь и того одна,
Ты верен своей судьбе,
И она тебе также верна.

Как сделанный однажды выбор
Влияет на остаток дней,
Из среды комфорта ты выбыл
И стал исцелять людей.
 
Людей,что забыты всеми,
Людей,что побиты войной.
Не зная покоя и лени,
Ты просто ведешь за собой.

И ты воистину воин,
Ты победил себя.
Ты вечных благ достоин.
Господь не оставит тебя.

Спасибо сказать? Нет смысла.
Ты Богом давно спасен.
Добром свою душу ты вымыл.
И в числа святых занесен.

Ведь слово-оно лишь слово.
И не заменит тех чувств,
Что прокричать готово
Сердце немое вслух.
 
Величием своим и делом
Ты показал тот путь,
Который доступен лишь смелым,
С которого не свернуть.

А нам, рабам земного,
Вкуса того не познать
Не надобно нам другого,
Поесть, заработать, поспать.

Неведомо смертным нам,
Что душу спасет лишь свет
И в мелких наших делах,
Увы, того света нет.

Таких как Вы не много.
По пальцам вас можно счесть.
Но есть у Вас дар от Бога,
Истинный свет в Вас есть.

Я слишком много сказала,
И много могу сказать,
Но самое главное дело-
Многим из нас понять:

Как мелочны наши беды,
Как славно мы все живем
А есть люди в мире где-то,
Что борются со смертным огнем.


С уважением и восхищением
Бинета Арутюнян

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