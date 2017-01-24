Бинета Арутюнян. Письмо герою «Авроры»

Человеку - Ангелу

Тому Катена



Ведь горы так близко к Богу.

Так краток чей-то путь.

Пропитана кровью дорога,

Хотя и не в этом суть.



Есть люди вдали от неба,

Прикованные к земли,

Но в Богом забытых дебрях

За жизнь воюют они.



Такие, как Том Катена

Не такие, как я и ты.

Их выбор давно уже сделан,

И сожжены все мосты.



Не стабильность, слава иль быт,

Иль добыча насущного хлеба.

Этим ангелом руководит

И дорогою служит к небу.



Его святость в том состоит,

Что оставив удобства, уют,

Он мечтою одною горит-

Создать для больных приют.



Хоть и больше в разы больных,

Нуждающихся в заботе,

Наш Том, на подобие святых,

Предан своей работе.



Ведь врач - это выбор судьбы.

Не просто досуг, работа.

И если врачем станешь ты,

Крестом твоим будет забота.



В горах, лесах и морях

Служить без устали людям.

Уж если забыл ты про страх,

Просить за тебя Бога будем.



Пусть рук у тебя только две,

А жизнь и того одна,

Ты верен своей судьбе,

И она тебе также верна.



Как сделанный однажды выбор

Влияет на остаток дней,

Из среды комфорта ты выбыл

И стал исцелять людей.



Людей,что забыты всеми,

Людей,что побиты войной.

Не зная покоя и лени,

Ты просто ведешь за собой.



И ты воистину воин,

Ты победил себя.

Ты вечных благ достоин.

Господь не оставит тебя.



Спасибо сказать? Нет смысла.

Ты Богом давно спасен.

Добром свою душу ты вымыл.

И в числа святых занесен.



Ведь слово-оно лишь слово.

И не заменит тех чувств,

Что прокричать готово

Сердце немое вслух.



Величием своим и делом

Ты показал тот путь,

Который доступен лишь смелым,

С которого не свернуть.



А нам, рабам земного,

Вкуса того не познать

Не надобно нам другого,

Поесть, заработать, поспать.



Неведомо смертным нам,

Что душу спасет лишь свет

И в мелких наших делах,

Увы, того света нет.



Таких как Вы не много.

По пальцам вас можно счесть.

Но есть у Вас дар от Бога,

Истинный свет в Вас есть.



Я слишком много сказала,

И много могу сказать,

Но самое главное дело-

Многим из нас понять:



Как мелочны наши беды,

Как славно мы все живем

А есть люди в мире где-то,

Что борются со смертным огнем.





С уважением и восхищением

Бинета Арутюнян



