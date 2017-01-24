Джулианна Кадрия. Письмо герою «Авроры»

Седа Гулам Фатима,



Мое письмо я решила адресовать Вам. Может быть странно, но мне очень хочется обращаться к Вам на «ты». Это отнюдь не попытка обойти формальность или неуважение с моей стороны, напротив – проявление душевной близости к человеку, который несет столько добра в этот мир.



В детстве каждый ребенок мечтает кем-то стать, а какими были твои мечты? Я уверена, что ты не мечтала стать героем и столкнуться с такой суровой реальностью. Однако, ты нашла в себе силы стать лучом веры и надежды, который осветил путь тысяч людей в самые темные времена.



Твоя история тронула меня до глубины души, и, по сей день, когда я перечитываю ее, знай – я дрожу. Я дрожу от осознания того, с чем тебе приходится бороться каждый день. В 21 веке, когда наивысшей ценностью считается свобода во всех ее смыслах и проявлениях, ты борешься с рабством. Кажется, что времена рабовладельческого строя давно позади, но видимо некоторые люди считают по-другому. Задумываясь об этом, я не представляю, как это возможно, а данность лишь твердит о том, что это та ужасная реальность, в которой мы живем и от которой пытаются спастись миллионы людей по всему миру.



Я преклоняюсь перед твоей стойкостью и решимостью, благодаря которой были спасены тысячи людей. За все это время тебя не смогли сломить ни пытки, ни угрозы, ни страх за собственную жизнь. Говорят, что только дураки ничего не боятся, но я думаю, что ты совсем не задумываешься о том, что станет с тобой. Глядя на тебя, становится ясным, что в этой жизни единственной подлинной ценностью является человечность, которая в наше время утратила былые очертания. Однако, ты каждый день доказываешь обратное. Будучи женщиной, ты рискуешь и распоряжаешься своей жизнью так, как даже не каждый мужчина, будучи солдатом, смог бы. Я всегда была уверена в том, что жизнь – это своего рода борьба, у которой множество форм. Иногда жизнь превращается в тихую борьбу с самим собой, а иногда – против целого мира. Смыслом твоей жизни стали люди, за которых ты борешься каждый день.



Своей непрерывной борьбой ты доказываешь, что человеческая жизнь бесценна. Спасенные тобой люди получают шанс начать все с чистого листа, и как бы то ни было, я уверена, что, именно благодаря твоей вере, у них все получается. Столкнувшись с этим лицом к лицу, ты нашла в себе силы противостоять вопреки всему. Твой пример непоколебимого характера открывает глаза всему человечеству на то, что несмотря на всю несправедливость вокруг и, порой, ужасающие обстоятельства, каждый из нас в ответе за то, что происходит в мире и просто не имеет права закрывать глаза на происходящее. Так вот, я мечтаю однажды проснуться в мире, где не будет чужой беды, боли и страданий, потому что изменить мир в наших силах, именно это ты и доказываешь каждый день…



С искренней любовью и глубоким уважением,

Джулианна