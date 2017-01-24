Татьяна Иванова. Письмо герою «Авроры»

Здравствуйте, Маргерит!



Мой ответ на вопрос: «В чем смысл жизни?», сформировался благодаря прочтению истории вашей жизни. И, на удивление, ответ очень прост. Смысл жизни в любви. Любви к своим родителям, друзьям, возлюбленным, ко всем людям в мире, которых обделили ею. Ведь мир жесток, и ни в коем случае нельзя принимать жестокость, грубость и несчастья, как должное. Нужно пойти и сделать его добрей своей любовью!



Если быть максимально честной, то я бы не хотела пережить все то, что пережили вы. Я восхищаюсь вами и тем, как вы нашли свою дорогу в этой жизни в лице спасителя обездоленных и осиротевших детей. В лице любящей женщины для всех детей. Вы смогли сохранить свое большое, полное любви и доброты сердце в чреде ужасающих событий гражданской войны в Бурунди. А затем смогли поделиться частичкой себя с детьми, которых вам удалось спасти и выходить. Но, поверьте, не все смогли бы сберечь хотя бы крупицы человечности, пережив репрессии, гонения, смерть знакомых людей и многое другое, выпавшее на вашу долю. А главное, не каждый человек смог бы найти в себе решимость для помощи другим таким же пострадавшим.



К своим 17-ти годам я являюсь вегетарианкой уже 3 года. И, если раньше мне было просто жаль убитых животных ради еды, одежды, охоты для трофеев и научных экспериментов, то сейчас я всерьез задумалась над этой проблемой. Ваш пример вдохновляет меня на помощь животным, которые точно так же нуждаются в любви и защите. И пусть это не русло совсем то, в которое пошли вы, но свою дорогу я вижу именно на этом пути. Мое сердце разбивается на миллиарды осколков каждый раз, когда я узнаю или вижу жестокое отношение к нашим братьям меньшим. Должно быть, совсем, как ваше сердце разбивается от вида забитого и брошенного ребенка. Пока что в моих силах только найти еду и медицинскую помощь для уличных бродяг. Но в будущем я горю желанием направить свою журналистскую деятельность на помощь и защиту животных.



Однако когда я буду в состоянии начать свою кампанию, первым, кто получит мою помощь, будет моя мама. Она одна воспитывает меня все эти годы, работает без выходных, и при этом остается самым любящим и лучшим человеком на земле. Ее любовь всегда поддерживает меня и ведет вперед, поэтому я, во что бы то ни стало, верну ее законные годы отдыха.



Спасибо вам, что стали живым напоминанием о том, что любовь вечна. Когда-нибудь все войны и конфликты закончатся, а любовь будет здесь всегда.



С уважением и благодарностью, Татьяна Иванова.



