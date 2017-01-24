Ирина Рябкова. Письмо герою «Авроры»

Добрый день, чудный доктор по имени Том!

Мы равны все на этой планете!

Зная это, Вы помните вечно о том,

Что есть долг, старики, чьи-то дети…



Я узнала о подвиге Вашем недавно,

И увидела Вас лишь буквально, на днях.

Ваше сердце – огромное Бог даровал Вам!

Слёзы горя и радости душат меня…



Больно видеть, как «люди холмов» погибают,

Ведь радушием могут своим всех затмить.

Им бы дух свой сберечь, а они… умирают…

Только руки не смогут в беде опустить.



Не роптать на Судьбу, в сердце Правду хранить,

Верить людям, уметь улыбаться,

Даже если пришлось сыновей схоронить –

Люди Нубы не будут сдаваться!



Я скажу вновь «Спасибо огромное, Том!»

Вам за мужество, силу, терпение!

И за то, что лишь здесь обрели Вы свой «дом»…

Это Господа, знать, Провидение!



Вместо жизни успешной – безо всяких сомнений

Выбор сделали свой, настоящий, мужской!

Не сбежали во время военных тех действий,

А остались, вселив в души нубов покой.



Этот гордый, красивый, великий народ

Много страха и горя хлебнул.

В век прогресса и мира планета живёт…

Истребляют людей… Караул!!!



Кто взял право делить всех на касты и расы?!!

Уникальность ведь Богом самим нам дана!

Много нас, очень ярких, талантливых, разных!

Жить достоин любой! Жизнь всем нам так нужна!



Да, планета ужасней деяний не знает!

Геноцид – преступление самое страшное!

Курды, сербы, цыгане, евреи, армяне…

Вот – и «люди холмов», в мирной крови погрязшие…



Доктор Том, я хочу до земли поклониться

Вам за доброе сердце огромное Ваше!

На каком языке – Вам не важно – молиться!

С вами весь миллион станет самым бесстрашным!



Вас Господь в полной мере добротой одарил,

Путь Ваш светом и радостью он озарил.

Доктор Том, вы творите один волшебство!

Знаю, «люди холмов» Вас зовут Божество.



Божья помощь и вера в беде нас спасают.

Не зависят от расы человечность, любовь!

Луч надежды в сердца с теплотой проникает

К славным «людям холмов», что поверили вновь…



По планете нещадно шагает прогресс…

Он разруху несёт, профанацию.

И, увы, шанс сберечь есть теперь не у всех

Самобытность от цивилизации…



И Вселенское Зло победить невозможно…

Только мужество, вера сумеют помочь.

Нужным быть – это долг. Да, приходится сложно…

Но придёт новый день, боль прогонит он прочь!



Человек с большой буквы! Вы, и правда – герой!

Счастье – мне с Вами жить на планете одной!

Пусть хранит Вас Господь! Утром, ночью и днём!

Добрый доктор, спаситель по имени Том!



С огромным уважением, Ирина Рябкова, Россия





