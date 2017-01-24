Ирина Рябкова. Письмо герою «Авроры»

Добрый день, чудный доктор по имени Том!
Мы равны все на этой планете!
Зная это, Вы помните вечно о том,
Что есть долг, старики, чьи-то дети…
Я узнала о подвиге Вашем недавно,
И увидела Вас лишь буквально, на днях.
Ваше сердце – огромное Бог даровал Вам!
Слёзы горя и радости душат меня…
Больно видеть, как «люди холмов» погибают,
Ведь радушием могут своим всех затмить.
Им бы дух свой сберечь, а они… умирают…
Только руки не смогут в беде опустить.
Не роптать на Судьбу, в сердце Правду хранить,
Верить людям, уметь улыбаться,
Даже если пришлось сыновей схоронить –
Люди Нубы не будут сдаваться!
Я скажу вновь «Спасибо огромное, Том!»
Вам за мужество, силу, терпение!
И за то, что лишь здесь обрели Вы свой «дом»…
Это Господа, знать, Провидение!
Вместо жизни успешной – безо всяких сомнений
Выбор сделали свой, настоящий, мужской!
Не сбежали во время военных тех действий,
А остались, вселив в души нубов покой.
Этот гордый, красивый, великий народ
Много страха и горя хлебнул.
В век прогресса и мира планета живёт…
Истребляют людей… Караул!!!
Кто взял право делить всех на касты и расы?!!
Уникальность ведь Богом самим нам дана!
Много нас, очень ярких, талантливых, разных!
Жить достоин любой! Жизнь всем нам так нужна!
Да, планета ужасней деяний не знает!
Геноцид – преступление самое страшное!
Курды, сербы, цыгане, евреи, армяне…
Вот – и «люди холмов», в мирной крови погрязшие…
Доктор Том, я хочу до земли поклониться
Вам за доброе сердце огромное Ваше!
На каком языке – Вам не важно – молиться!
С вами весь миллион станет самым бесстрашным!
Вас Господь в полной мере добротой одарил,
Путь Ваш светом и радостью он озарил.
Доктор Том, вы творите один волшебство!
Знаю, «люди холмов» Вас зовут Божество.
Божья помощь и вера в беде нас спасают.
Не зависят от расы человечность, любовь!
Луч надежды в сердца с теплотой проникает
К славным «людям холмов», что поверили вновь…
По планете нещадно шагает прогресс…
Он разруху несёт, профанацию.
И, увы, шанс сберечь есть теперь не у всех
Самобытность от цивилизации…
И Вселенское Зло победить невозможно…
Только мужество, вера сумеют помочь.
Нужным быть – это долг. Да, приходится сложно…
Но придёт новый день, боль прогонит он прочь!
Человек с большой буквы! Вы, и правда – герой!
Счастье – мне с Вами жить на планете одной!
Пусть хранит Вас Господь! Утром, ночью и днём!
Добрый доктор, спаситель по имени Том!
С огромным уважением, Ирина Рябкова, Россия
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